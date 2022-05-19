У Києві освятять саркофаг та фігуру київського князя Аскольда
Божественну Літургію в крипті Святого Сильвестра на Аскольдовій могилі очолить Глава УГКЦ Блаженніший Патріарх Святослав
Про це повідомляє Вечірній Київ.
Роботи над створенням цього пам’ятника розпочалися ще у 2020 році. Скульпторами фігури Аскольда є відомі в Україні та за її межами Олесь Сидорук та Борис Крилов, які працюють разом з 1999 року. За час свого творчого шляху створили понад тридцять монументальних творів в Україні та країнах Європи.
"Ми сьогодні детально досліджуємо нашу українську історію, наших князів та видатних особистостей. Досліджуємо рівно ж постать Аскольда, який на наших землях був одним із перших християн. Тому в тому місці, де побудовано храм Святого Миколая Чудотворця постане саркофаг з постаттю князя Аскольда. Цей пам’ятник є ще одним видимим акцентом підтвердження нашої славної історії", — зазначає Єпископ-помічнику Київської Архиєпархії УГКЦ владика Йосиф Мілян.
Ініціатором встановлення саркофагу та фігури київського князя став протоієрей Ігор Онишкевич — парох храму Миколая Чудотворця, який презентував цю ідею Владиці Йосифу. Отримавши благословення наставника, священнослужитель разом з парафіянами та меценатами розпочали втілювати задум у життя.
"Це важлива для нашого міста подія, адже з 1966 року, коли Київська громада урочисто святкувала тисячоліття хрещення Аскольда, міський і Церковний уряд прийняли рішення про встановлення пам’ятника Аскольду. Тому ця фігура є таким першим пам’ятником на честь Аскольда, яку створила громада УГКЦ", — зауважує отець Ігор Онишкевич.
Освячення фігури "Спочинок Київського князя Аскольда у Хрещенні Миколая" відбудеться 22 травня о 10:00 у храмі Святого Миколая Чудотворця УГКЦ у Києві.
Довідково. За свідченнями істориків, Аскольд— перший київський князь-християнин і перший київський мученик за віру Христову. Його походження та роки життя достеменно не відомі, однак польські літописці мають інформацію, що Аскольд був нащадком князя Кия — засновника Києва.За його правління Київська держава впевнено вийшла на світову арену та стала важливим фактором тогочасної міжнародної політики.
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