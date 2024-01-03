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Головна Культура У столиці почали приймати заявки на здобуття мистецької премії "Київ": переможців оберуть у 9 номінаціях

У столиці почали приймати заявки на здобуття мистецької премії "Київ": переможців оберуть у 9 номінаціях

3 січня, 2024 середа
11:30
Культура Київ, ялинка

Департамент культури КМДА оголосив про початок збору матеріалів на здобуття мистецької премії "Київ". Подати твори можна до 1 лютого

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Роботи розглядатимуть у дев'яти номінаціях:

  • у галузі літератури – мистецька премія "Київ" імені Євгена Плужника;
  • у галузі кіномистецтва – мистецька премія "Київ" імені Івана Миколайчука;
  • у галузі музичної композиції – мистецька премія "Київ" імені Артемія Веделя;
  • у галузі театрального мистецтва – мистецька премія "Київ" імені Амвросія Бучми;
  • у галузі образотворчого мистецтва – мистецька премія "Київ" імені Сергія Шишка;
  • у галузі журналістики – мистецька премія "Київ" імені Анатолія Москаленка;
  • у галузі народного декоративного мистецтва – мистецька премія "Київ" імені Сергія Колоса;
  • у галузі хореографічного мистецтва – мистецька премія "Київ" імені Павла Вірського;
  • у галузі циркового мистецтва – мистецька премія "Київ" імені братів Василя та Олександра Ялових.

Подавати заявку на участь можуть один або група митців до трьох осіб, які живуть і працюють у Києві. Претендувати на премію можуть лише нові оригінальні твори, створені впродовж трьох останніх років, але не пізніше як за пів року до висунення.

Подаватися можуть творчі спілки, наукові установи, вищі навчальні заклади, заклади культури й мистецтв, театрально-видовищні та театрально-концертні організації та підприємства, видавництва, редакції газет і журналів, проте не більше трьох кандидатур від кожної організації.

Матеріали потрібно подати до Департаменту культури за адресою: 01024, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 3, каб. 317.

"До листа-подання необхідно додати протокол засідання, на якому прийняли рішення про висунення кандидата на отримання мистецької премії "Київ" (два примірники) та творчу характеристику кандидата (два примірники), а також копію паспорта та документа, що містить реєстраційний номер облікової картки платника податків", - пояснили в КМДА.

  • 27 листопада 2023 року відбувся перший тур конкурсу серед літературно-мистецьких творів, висунутих на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 2024 року.
Україна
мистецтво
новини Києва
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