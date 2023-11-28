Шевченківська премія 2024: оголошено номінантів, які пройшли у другий тур

Про це йдеться у повідомленні Комітету Шевченківської премії.

Шляхом відкритого голосування були допущені до другого туру літературно-мистецькі твори за наступними номінаціями:

З літератури:

Катерина Бабкіна "Мій дід танцював краще за всіх";

Василь Карасьов (Трубай) "Павутина";

Дмитро Лазуткін "Закладка";

Юлія Мусаковська "Бог свободи";

Ігор Павлюк "Танець Мамая";

Степан Процюк "Руки й сльози. Роман про Івана Франка", "Місяцю, місяцю: роман про Григора Тютюнника";

Наталія Фурса "Вернигора";

Ярина Чорногуз "[dasein: оборона присутності]".

З літературознавства і мистецтвознавства:

Тамара Гундорова "Леся Українка. Книги Сивілли";

Ігор Набитович "Сага мистецької родини: Алєксандер Фредро, Софія Шептицька, митрополит Андрей Шептицький";

Людмила Тарнашинська "Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління. Історико-літературний та поетикальний аспекти";

Василь Яременко "Борис Грінченко — національної ідеї смолоскип".

З публіцистики й журналістики:

Олександр Зайцев "Націоналіст у добі фашизму. Львівський період Дмитра Донцова: 1922–1939 роки. Начерк інтелектуальної біографії";

Іван Коломієць (Вано Крюґер) "Розчахнута квітка";

Євген Малолєтка, Мстислав Чернов, Василиса Степаненко — серія журналістських матеріалів про облогу Маріуполя, зокрема, фільм "20 днів у Маріуполі";

Олександр Михед "Позивний для Йова. Хроніки вторгнення";

Олег Романчук "Не бійсь. Не зраджуй. Не мовчи. Публіцистики воєнного часу".

З музичного мистецтва:

Джамала — альбом Qirim;

Володимир Кушпет, Сергій Захарець — українські народні козацькі думи;

твори Кармелли Цепколенко;

Олександр Шимко — містерія "Вирій".

З візуальних мистецтв:

Олена Гром — цикл фоторобіт "Мистецтво жити у критичній зоні";

Андрій Єрмоленко — серія робіт "Ukrainian resistance

Олександр Животков — виставка "Вівтар".

З кіномистецтва:

документальне кіно "Юкі" Володимира Мули;

стрічка "Памфір" Дмитра Сухолиткого-Собчука.

З театрального мистецтва:

"Для домашнього огнища" Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки;

"Зерносховище", "Зелені коридори" та "Саша, винеси сміття", реж. Максим Голенко;

опера "Катерина" Олександра Родіна за Шевченком від Одеського національного академічного театру опери та балету;

вистави "Конотопська відьма" та "Калігула" Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

Нагадаємо, Національна премія України імені Тараса Шевченка - найвища в Україні творча відзнака за вагомий внесок у розвиток культури й мистецтва. Заснована 1961 року. У 2023 році Шевченківську премію отримали журналіст Віталій Портников, поетка Катерина Калитко за книгу поезій "Орден мовчальниць", виконавці гурту "Хорея Козацька" за аудіоальбом "Пісні Української революції", літературознавець Михайло Назаренко за книгу "Крім "Кобзаря". Антологія української літератури. 1792 – 1883" у двох частинах, а також режисерка Ірина Цілик за документальний фільм "Земля блакитна, ніби апельсин".