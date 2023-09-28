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У столиці Узбекистану велика пожежа: попередньо – від удару блискавки вибухнули електромобілі

28 вересня, 2023 четвер
03:02
Світ Узбекистан, пожежа, електромобілі

За попередньою інформацією, вибух стався близько третьої години ночі за місцевим часом у районі митного складу Ташкентського аеропорту - від удару блискавки вибухнули електромобілі

Про це інформують місцеві телеграм-канали канали

Вони пишуть, що вибухова хвиля відчувалася на відстані до 30 км від епіцентру. Пожежею охоплено значну територію, у прилеглих будинках вибито вікна.

Згодом з'явилась інформація про пожежу від влади Узбекистану. Вони стверджують, що вибух та пожежа трапились 02:43 на одному зі складів, розташованому на території масиву "Будівельник" Сергелійського району міста Ташкента.

Після вибуху будівлі митного термінала в аеропорту Ташкента майже нічого не залишилося. Попередньою причиною вибуху могли стати акумуляторні батареї для електромобілів, які зберігалися на митному складі.

Як інформує канал Brief, за свідченням очевидців на місці вибуху багато постраждалих. Від вибухової хвилі пошкоджено будинки та заклади, розташовані неподалік епіцентру. Влада не виключає імовірність теракту.

"Будівля митниці в міжнародному аеропорту Ташкента повністю знищена. Постраждав і сам аеропорт. Рейси скасовано", - повідомляє паблік.

У МВС Узбекистану стверджують, що потужний вибух у Ташкенті стався "через удар блискавки". За інформацією відомства, внаслідок вибуху практично повністю знищено склад, що належить ТОВ "Інтер Логістика".

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Узбекистан
електромобіль
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