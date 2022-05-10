У столиці затримали киянина за зберігання арсеналу зброї та боєприпасів

Про це повідомляє Національна поліція.

Наразі відомо, що під час обшуку помешкання 37-річного підозрюваного слідчі Подільського управління поліції вилучили 17 одиниць зброї та боєприпасів, серед яких зокрема: ручні протитанкові гранатомети РПГ, автомати АК-47 із магазинами до них, штик-ніж, кастет та близько 30 000 набоїв різного калібру.

Порушника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Усю вилучену зброю та боєприпаси передали на експертизу.

Розпочато кримінальне провадження.

Затриманому повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України – незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами.

Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

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