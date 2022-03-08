У Сумах внаслідок авіаудару загинули 9 людей, з них двоє - діти

Про це повідомляє ДСНС.



"7 березня в м. Суми ворожа авіація підступно нанесла удар по житлових будинках, що знаходяться по вул. Роменська та Спартака. О 23:09 на місце події виїжджали рятувальники, які розбирали зруйновані конструкції будинків та ліквідовували пожежу", - йдеться в повідомленні.



ДСНС вдалось деблокувати жінку, травмовану передали медикам. Також з-під завалів діставали тіла загиблих людей. Попередньо внаслідок обстрілу загинуло 9 людей, з них 2 дитини.



Нагадаємо, у Сумській області 7 березня четверо бійців тероборони загинули у нерівному бою з ворогом.