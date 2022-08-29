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Головна війна з Росією У Сватовому на базі окупантів сталася "бавовна", - голова Луганської ОВА Гайдай
Ексклюзив

У Сватовому на базі окупантів сталася "бавовна", - голова Луганської ОВА Гайдай

29 серпня, 2022 понедiлок
10:46
війна з Росією ЗСУ, ракета, РСЗВ

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив про потужні вибухи на базі російських окупантів в окупованому Сватовому

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Лінія фронту тримається попри всі намагання російської армії прорвати захист ЗСУ, нічого у них не виходить. Зараз у них щось відбувається глибоко у тилу - то "бавовна", то каміння з неба", - зауважив Гайдай.

За його словами, у Сватовому була розташована база російської армії для перевалки.

"Там у них щось відбулося. Сватове зручно логістично розташоване. На Харківський напрямок, у бік Сєверодонецька та Лисичанська вони могли б направляти війська, але зараз російська армія не може нічого робити, тому що на базі відбулася "бавовна". Там годинами палало й вибухало", - зазначив Гайдай.

  • Орієнтовні втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять близько 47100 окупантів, 1947 танків та 203 гелікоптери
  • Ворог намагався провести розвідку боєм у районі Долини, штурмував біля Богородичного, а також спробував вести наступальні бої поблизу Кодеми, Зайцевого й Первомайського. Проте українські військові відбили такі спроби росіян

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окуповані території
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