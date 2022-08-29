У Сватовому на базі окупантів сталася "бавовна", - голова Луганської ОВА Гайдай
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив про потужні вибухи на базі російських окупантів в окупованому Сватовому
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Лінія фронту тримається попри всі намагання російської армії прорвати захист ЗСУ, нічого у них не виходить. Зараз у них щось відбувається глибоко у тилу - то "бавовна", то каміння з неба", - зауважив Гайдай.
За його словами, у Сватовому була розташована база російської армії для перевалки.
"Там у них щось відбулося. Сватове зручно логістично розташоване. На Харківський напрямок, у бік Сєверодонецька та Лисичанська вони могли б направляти війська, але зараз російська армія не може нічого робити, тому що на базі відбулася "бавовна". Там годинами палало й вибухало", - зазначив Гайдай.
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