У Світловодську на Кіровоградщині демонтували радянські зірки на братській могилі

Про це інформує Світловодська міська територіальна громада у facebook.

Там зазначили, що у місті поступово позбуваються радянської ідеології. Зокрема, демонтували 28 знаків радянських зірок, які були розміщені на огорожі братської могили радянських воїнів. Це відбувається на вимогу закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки".

"Ще у квітні 2015 року в Україні узаконили процес декомунізації, ухвалений Верховною Радою пакетом законів. Згідно з ними всі радянські назви в обов’язковому порядку потрібно змінити, символіку – демонтувати", - нагадали у Світловодській міській територіальній громаді.