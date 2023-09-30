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У Світловодську на Кіровоградщині демонтували радянські зірки на братській могилі

30 вересня, 2023 субота
16:09
Культура демонтували радянські зірки

У Світловодську Кіровоградської області з огорожі братської могили радянських воїнів демонтували 28 знаків радянських зірок

Про це інформує Світловодська міська територіальна громада у facebook

Там зазначили, що у місті поступово позбуваються радянської ідеології. Зокрема, демонтували 28 знаків радянських зірок, які були розміщені на огорожі братської могили радянських воїнів. Це відбувається на вимогу закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки".

"Ще у квітні 2015 року в Україні узаконили процес декомунізації, ухвалений Верховною Радою пакетом законів. Згідно з ними всі радянські назви в обов’язковому порядку потрібно змінити, символіку – демонтувати", - нагадали у Світловодській міській територіальній громаді.

  • Раніше у Києві демонтували елементи радянського обеліска "Місто-герой Київ" на Галицькій площі. Зокрема, прибрали зірки на бічних сторонах та анотаційну дошку російською мовою. Обеліск входить до попереднього переліку пам’ятних об’єктів, пов’язаних з історією і культурою Росії та СРСР. 
Суспільство
Україна
Радянський Союз
декомунізація
Кіровоградщина
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