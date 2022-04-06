У світовому спорті немає місця для злочинців. Після того, що сталося в Бучі, РФ треба ізолювати, - міністр спорту Польщі

Про це повідомляє "Трибуна".



Бортнічук висловив свою думку на засіданні ради з питань освіти, молоді, культури та спорту ЄС.



"Кілька тижнів тому ми мали спільну нараду 37 міністрів спорту майже всіх європейських країн, яка мала на меті максимально обмежити можливість участі російських спортсменів у міжнародних спортивних змаганнях. Сьогодні я вважаю, що нам потрібно йти далі. Ми виступаємо за виключення росіян, до завершення мирного процесу, а отже, і компенсації для України, з усіх спортивних федерацій на чолі з Міжнародним олімпійським комітетом. Після того, що сталося в Бучі, голос Польщі має бути зрозумілий кожному в Європі. У світовому спорті немає місця для злочинців", – сказав міністр спорту та туризму Польщі Каміль Бортнічук.



За словами Бортнічука, в останні роки РФ проводить дуже агресивну дипломатичну політику.



"Не секрет, що РФ в останні роки проводить дуже агресивну дипломатичну політику, яка, по суті, полягає в купівлі місць у радах ключових спортивних федерацій. За їх кандидатом завжди йшов один із потужних спонсорів з російським капіталом. Тому виключення російського капіталу зі світового спорту має відбутися зараз", - йдеться у зверненні міністра спорту Польщі.

3 квітня повідомлялось, що країну-агресора РФ та Білорусь відсторонили від участі у 90-95% світових спортивних змагань

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