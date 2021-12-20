У Таїланді виявили перший локальний випадок штаму "Омікрон", влада попередила про карантин

Про це пише Reuters.



Першою інфікованою всередині країни виявилася жінка. МОЗ країни інформує, що вона заразилася від чоловіка-колумбійця, котрий у листопаді приїхав з Нігерії до Таїланду.



Міністерство має намір запровадити обов'язковий карантин для іноземців.



Очільник МОЗ Анутін Чарнвіракул зазначив, що найближчим часом пропозицію внесуть до урядової робочої групи з питань коронавірусу.



Якщо її приймуть, то Таїланд відновить карантин у готелях і програму "пісочниця": вакциновані туристи зможуть жити в готелях, не дотримуючись карантинних обмежень.



Крім того, Чарнвіракул додав, що загалом у країні вже виявили 63 хворих зі штамом "Омікрон", 62 з яких заразилися за кордоном.

Нагадаємо, 18 грудня Центр громадського здоров'я підтвердив перший випадок зараження штамом "Омікрон" в Україні.

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