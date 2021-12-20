У Таїланді виявили перший локальний випадок штаму "Омікрон", влада попередила про карантин
20 грудня в Таїланді повідомили про перший випадок зараження на штам коронавірусу "Омікрон" всередині країни. Інші 62 люди заразилися цим штамом за кордоном
Про це пише Reuters.
Першою інфікованою всередині країни виявилася жінка. МОЗ країни інформує, що вона заразилася від чоловіка-колумбійця, котрий у листопаді приїхав з Нігерії до Таїланду.
Міністерство має намір запровадити обов'язковий карантин для іноземців.
Очільник МОЗ Анутін Чарнвіракул зазначив, що найближчим часом пропозицію внесуть до урядової робочої групи з питань коронавірусу.
Якщо її приймуть, то Таїланд відновить карантин у готелях і програму "пісочниця": вакциновані туристи зможуть жити в готелях, не дотримуючись карантинних обмежень.
Крім того, Чарнвіракул додав, що загалом у країні вже виявили 63 хворих зі штамом "Омікрон", 62 з яких заразилися за кордоном.
- Нагадаємо, 18 грудня Центр громадського здоров'я підтвердив перший випадок зараження штамом "Омікрон" в Україні.
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