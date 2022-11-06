У Танзанії пасажирський літак з 43 людьми на борту впав у озеро Вікторія
У Танзанії літак з 39 пасажирами та чотирма членами екіпажу впав у озеро Вікторія, щонайменше 26 людей вдалося врятувати
Про це повідомляє Tanzania Business Insight у twitter
Зазначається, що 6 листопада рейс компанії Precision Air з Дар-ес-Саламу до Букоби, зазнав аварії при підході до аеропорту призначення. На місце події було направлено рятувальну команду.
На борту літака перебувало 43 людини, з них 39 пасажирів та чотири члени екіпажу. Наразі врятовано 26 осіб. Зазначається, що пілоти всередині затопленого літака спілкуються з рятувальниками. Про жертви поки не повідомляється.
Агентство France Presse назвало причиною катастрофи літака погані погодні умови.
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