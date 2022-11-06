Про це повідомляє Tanzania Business Insight у twitter

Зазначається, що 6 листопада рейс компанії Precision Air з Дар-ес-Саламу до Букоби, зазнав аварії при підході до аеропорту призначення. На місце події було направлено рятувальну команду.

На борту літака перебувало 43 людини, з них 39 пасажирів та чотири члени екіпажу. Наразі врятовано 26 осіб. Зазначається, що пілоти всередині затопленого літака спілкуються з рятувальниками. Про жертви поки не повідомляється.

Агентство France Presse назвало причиною катастрофи літака погані погодні умови.

BREAKING: Precision Air's ATR passenger aircraft crashes nose-first into Lake Victoria in Tanzania's Kagera region in the morning hours of November 6, 2022



Rescue efforts are underway. pic.twitter.com/Y7uQQ8VF3Z — Tanzania Business Insight (@TanzaniaInsight) November 6, 2022

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