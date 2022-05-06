"У тебе на бухло є гроші, а за суп не можеш заплатити?": зірка шоубізу Астаф'єва, яка волонтерить у ресторані, розповіла, про нахабну поведінку футболіста Мілевського

Про це Астаф'єва розповіла в розмові з YouTube-каналом ISLND TV.

"Бл*, пи*дець. Він залишився в Києві, але з ним сталася сутичка, коли він приходив і вимагав суп. Один із наших волонтерів сказав: "Знаєш, у тебе на бухло є гроші, а за суп не можеш заплатити? Ці гроші ми витрачаємо на закупівлю продуктів". Він забрав у дітей з "Охматдиту" або у військових цих шість порцій і вимагає: "Видайте мені суп!". Я вже не стрималася вийшла й кажу: "Я думаю, ти можеш знайти час і піти приготувати собі і своїм друзям суп, з якими ти відпочивав вночі". І він перестав приходити", - сказала співачка.

За словами Астав'євої, їй дуже соромно за таких людей, як Мілевський.

"Мені дуже соромно за таких людей, які не можуть дати раду собі та своїм друзям. При тому, що багато людей, які не можуть воювати, йдуть і захищають нас... Вони, розумієш... Там по перегару чути, наскільки людині не до війни", – сказала Дарія Астаф’єва.

Мілевський уже відреагував на слова співачки.

"Так, бл*, з калашом прийшов і вимагав суп. Блін, навіть не хочу про це говорити", - написав ексфутболіст "Динамо" в розмові зі своїм підписником.

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