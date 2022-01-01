У телефонній книжці Лукашенка лишився тільки один номер. Й телефонувати на нього дедалі дорожче, - Світлана Тихановська
Законно обрана у серпні 2020 року главою Білорусі Світлана Тихановська разом з іншими діячами опозиції на еміграції привітала білорусів з новими 2022 роком
Текст її виступу, перша половина якого звучить російською мовою, а друга - білоруською, оприлюднено на сайті політикині, передає Еспресо.TV.
За словами Тихановської, не здаватися у боротьбі за вільну та незалежну Білорусь їм допомагають численні приклади звичайних білорусів, їхні життєві історії, зокрема тих осіб, які ведуть міжнародну інформаційну й дипломатичну кампанію проти диктатури у Білорусі.
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"Я дивлюся на білорусів і бачу силу світла. Від тих, хто так вірить у нову Білорусь, що зробив її будівництво справою свого життя. І чиє плече поруч щодня. Хто відчиняє різні двері по цілому світу. Хто створює для наших людей телефонну книгу, яка зараз має багато контактів", - сказала опозиціонерка.
Не оминула Тихановська увагою й так званого президента Республіки Білорусь, її нинішнього самозваного правителя Олександра Лукашенка.
"У телефонній книзі людини, яка програла вибори, залишився лише один номер. Й телефонувати на нього з кожним днем стає дедалі дорожчим. І гудки стають довшими", - наголосила Світлана Тихановська, чиє звернення вже переглянуло понад 218 тис. користувачів.
Довідка
За даними західних аналітиків, в обмін на подальшу фінансову підтримку свого режиму Лукашенко може погодитися з пропозицією Володимира Путіна щодо розміщення на території Республіки Білорусь російських військових. Таким чином, кажуть експерти, РФ остаточно поглине РБ й Кремль отримає широкий плацдарм для кількох можливих ударів по Україні з півночі.
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