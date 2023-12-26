Розчаровують люди, які все бачать та розуміють, але все одне продовжують мовчати. Розчаровують довбо**би, кількість яких не зменшується. Але є і те, хто надихає мене. І це звичайні люди. Так, вони мене надихають та не дають опустити руки.

Нещодавно на ефірі з Бабченком я розповів, що шукаю лафет або гроші на нього. А збори зараз не дуже. Лафет потрібен військовим для перевезення деякої техніки. Так от, вже через декілька годин зі мною, через адмінів каналу, зав'язалася звичайна українка Нора і запропонувала передачу цього лафету військовим. Безплатно. А ще за декілька годин мені написав співвласник невеликої фірми, який з партнером хотіли передати гроші на лафет. Я їм подякував, але Нора була першою. І їй теж дуже вдячний.

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Вони справжні громадяни, які готові допомагати ЗСУ, якщо є можливість. Не провладні політики мені написали чи подзвонили, не представники шоубіз, які отримували гроші з бюджету на серіали та шоу, а звичайні українці. І от це мене мотивує. І бійців наших це теж мотивує. Неймовірно!

А ще нещодавно до мене звернулася моя подруга-волонтер, яка займається допомогою дітям та нужденним на території тимчасово окупованої Херсонщини. І я оголосив збір на каналі. Гроші були зібрані. Надсилали люди скільки могли. Були й 5 гривень, і 20, і 200. По різному. Люди ділилися з тими, про кого держава забула, але кому це було вкрай потрібно. І зібрали. І ця людяність теж надихає.

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Є в мене близький друг, на ім'я Ярік. І він завжди мені нагадує, що люди у нас неймовірні. Так от, він правий, і саме у вірі в людей я черпаю свої сили.

У скрутні часи нам вдається не лише об’єднуватись та протистояти ворогу, а й допомагати один одному. Свій, до свого, по своє. І це працює. Тому я хочу подякувати всім громадянам України, які своїми діями та справами надихають мене, і не лише мене. Я пам'ятаю, що разом ми сила і саме так переможемо.

А ще я пам'ятаю слова Ремарка: "У темні часи добре видно світлих людей".

І це теж дуже правильно!

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Про автора. Борислав Береза, громадський діяч, колишній народний депутат України

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