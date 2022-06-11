У терміновому порядку окупанти Маріуполя почали готувати інфекційне відділення, - радник мера Андрющенко

Про це йдеться в етері Еспресо.

"Щодо холерної ситуації все розвивається достатньо динамічно. Очікувано, що проблема погіршується. З одного боку, окупанти майже нічого не роблять для того, щоб упередити спалах епідемії, бо це може бути не тільки холера, а будь-яке інфекційне захворювання" – зауважив радник мера міста.



Петро Андрющенко зазначив, що окупанти повідомляють у своїх джерелах, що епідеміологічна загроза є фейковою інформацією.



"Але вчора ближче до вечора ми отримали інформацію, що там до когось достукались і вони у терміновому порядку готують інфекційне відділення у лікарні швидкої допомоги. Наче, навіть, приїхав якийсь лікар - інфекціоніст з Сибіру, тобто вже самі окупанти розуміють, що епідемія може бути. Хоча ті темпи, з якими вони намагаються щось зробити, вони настільки повільні та далекі від заходів, які потрібно терміново запроваджувати, та ризики це ніяк не зменшує" – розказав радник міського голови.



Андрющенко пояснив, що акваторії Азовського моря притаманний холерний вібріон і кожного року він стає активним, але жодного разу за останні 10 років не переходив небезпечну стадію для людини. Здається, тільки у 2012 році у Маріуполі було близько 10-15 випадків захворювання холерою, тоді ставили окремий холерний шпиталь.



"Тобто холера в принципі живе в Азовському морі. І тут питання лише, у якому вона стані, а це залежить від того, як ми дбаємо про море, наскільки безпечно на морському узбережжі. Враховуючи те, що зараз про безпеку людей у Маріуполі взагалі не йдеться, з точки зору гігієни та санітарії. Всі розуміють, що жити поміж трупів у місті, де декілька місяців не працює каналізація, на вулицях гниє сміття – це точно не ті умови, щоб уникнути будь-якої інфекційної хвороби" – підкреслив радник мера Маріуполя.

Раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що загроза епідемії в місті перетоврюється на реальність з кожною грозою

Також Володимир Могильний, голова Центральної районної адміністрації у Маріупольській міськраді розповів, що окупанти у Маріуполі створили найбільш сприятливі умови для розповсюдження інфекційних хвороб

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