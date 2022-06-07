Окупанти у Маріуполі створили найбільш сприятливі умови для розповсюдження інфекційних хвороб, - голова райради Могильний

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Питну воду привозять через 3-5 днів, люди вимушені стояти у чергах, щоб її набрати. А щодо технічної води, як ми кажемо, з під крану, вона, на жаль, недосяжна для більшості мешканців міста. До того ж до ситуації додаються "еверести" сміття, яке розкидане по всьому Маріуполю і ніхто його не прибирає"- зазначив голова райради.

Володимир Могильний наголосив, що на цей час у місті катастрофічний стан з вивозом сміття, тобто повна екологічна та гуманітарна криза. Інфекційним захворюванням створені найбільш сприятливі умови для розповсюдження.

"А щоб отримати гуманітарну допомогу, люди вимушені стояти у чергах при 30 градусній спеці 6-7 годин. До речі, буквально нещодавно партія "Єдина Росія" з пафосом заявила, що вони роздали 300 пакетів допомоги. Розумієте, це при 120 тисячах людей за попередніми даними, які є у місті. Цинізму немає меж" – розповів Могильний.

Голова райради додав, що люди зголодніли, а ціни, які є зараз у Маріуполі, непідйомні для більшості містян.

Раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що у Маріуполі, попри брак води, росіяни поливають газони для картинки в ЗМІ

18 травня мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що окупанти хаотично намагаються відновити водопостачання у Маріуполі, але без повноцінної системи водовідведення, що загрожує екологічною катастрофою.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що загроза епідемії в місті перетоврюється на реальність з кожною грозою, але у той самий час окупанти продовжують ігнорувати санітарні виклики і займаються виключно формуванням "гарних фото".

За словами ексомбудсманки Людмили Денісової, Маріуполь перебуває на межі епідемічної й екологічної катастроф, наслідки яких проявлятимуться за межами України.

Маріупольці вимушені набирати воду в комунікаційних колодязях і споживати її замість питної

Питну воду привозять раз на два дні через її нестачу в природних джерелах, тому місцевим мешканцям необхідно записуватися в чергу.

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