Про це інформує в телеграмі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Для отримання питної води тепер маєш записатись в чергу. Черга від двох днів. Тобто тепер питна вода в кращому випадку раз на два дні. Основна причина - падіння рівня води в природних джерелах забору воду", - пише радник мера.



За його словами, черги розписані щонайменше на два дні. До того ж прогнозують подальше скорочення постачання води через літню спеку.



Видачу гуманітарки теж скоротили: "Гуманітарну допомогу від окупантів вже скорочено. Тепер її видають виключно людям пенсійного віку. Всім іншим виключно через "роботу". Практика їжа за роботу поновилася".



Також місцевих змушують "допомагати" у фільтрації.



"Молодь змушують записуватись в "дружини" та допомагати мобільним патрулям у фільтраційних заходах. За відмову погрожують мобілізацією в армію "ДНР". Маріуполь цілеспрямовано та планомірно перетворюють на гетто для українців", - додав Андрющенко.

Самопроголошена окупаційна влада Маріуполя прийняла рішення посилити "фільтрацію" та впровадити більш жорстокі заходи з пошуку українських активістів, виїзд з міста заборонили.

18 травня мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що окупанти хаотично намагаються відновити водопостачання у Маріуполі, але без повноцінної системи водовідведення, що загрожує екологічною катастрофою.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що загроза епідемії в місті перетоврюється на реальність з кожною грозою, але у той самий час окупанти продовжують ігнорувати санітарні виклики і займаються виключно формуванням "гарних фото".

За словами омбудсмана Людмили Денісової, Маріуполь перебуває на межі епідемічної й екологічної катастроф, наслідки яких проявлятимуться за межами України.

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