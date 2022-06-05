У Маріуполі за питною водою треба записуватися в чергу за два дні
У Маріуполі питну воду привозять раз на два дні через її нестачу в природних джерелах. Місцевим мешканцям необхідно записуватися в чергу
Про це інформує в телеграмі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"Для отримання питної води тепер маєш записатись в чергу. Черга від двох днів. Тобто тепер питна вода в кращому випадку раз на два дні. Основна причина - падіння рівня води в природних джерелах забору воду", - пише радник мера.
За його словами, черги розписані щонайменше на два дні. До того ж прогнозують подальше скорочення постачання води через літню спеку.
Видачу гуманітарки теж скоротили: "Гуманітарну допомогу від окупантів вже скорочено. Тепер її видають виключно людям пенсійного віку. Всім іншим виключно через "роботу". Практика їжа за роботу поновилася".
Також місцевих змушують "допомагати" у фільтрації.
"Молодь змушують записуватись в "дружини" та допомагати мобільним патрулям у фільтраційних заходах. За відмову погрожують мобілізацією в армію "ДНР". Маріуполь цілеспрямовано та планомірно перетворюють на гетто для українців", - додав Андрющенко.
- Самопроголошена окупаційна влада Маріуполя прийняла рішення посилити "фільтрацію" та впровадити більш жорстокі заходи з пошуку українських активістів, виїзд з міста заборонили.
- 18 травня мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що окупанти хаотично намагаються відновити водопостачання у Маріуполі, але без повноцінної системи водовідведення, що загрожує екологічною катастрофою.
- Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що загроза епідемії в місті перетоврюється на реальність з кожною грозою, але у той самий час окупанти продовжують ігнорувати санітарні виклики і займаються виключно формуванням "гарних фото".
- За словами омбудсмана Людмили Денісової, Маріуполь перебуває на межі епідемічної й екологічної катастроф, наслідки яких проявлятимуться за межами України.
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