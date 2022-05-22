У Маріуполі люди вимушені споживати технічну воду замість питної
Маріупольці вимушені набирати воду в комунікаційних колодязях і споживати її замість питної
Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко в телеграмі.
"Окупанти не залишають спроб затопити місто. Води в кранах так і немає, зате є потопи вулицями. Містяни змушені набирати воду для споживання в комунікаційних колодязях та споживати для пиття та їжі технічну воду замість питної", - наголосив він.
- 18 травня мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що окупанти хаотично намагаються відновити водопостачання у Маріуполі, але без повноцінної системи водовідведення, що загрожує екологічною катастрофою.
- Маріуполь перебуває на межі епідемічної й екологічної катастроф, наслідки яких проявлятимуться за межами України.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.45
Купівля 31.45Продаж 32.24
-
EUR
Купівля 32.93Продаж 33.9
- Актуальне
- Важливе