Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко в телеграмі.

"Окупанти не залишають спроб затопити місто. Води в кранах так і немає, зате є потопи вулицями. Містяни змушені набирати воду для споживання в комунікаційних колодязях та споживати для пиття та їжі технічну воду замість питної", - наголосив він.

18 травня мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що окупанти хаотично намагаються відновити водопостачання у Маріуполі, але без повноцінної системи водовідведення, що загрожує екологічною катастрофою.

Маріуполь перебуває на межі епідемічної й екологічної катастроф, наслідки яких проявлятимуться за межами України.

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