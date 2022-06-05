Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.

За його словами, технічної води для гігієнічних потреб у Маріуполі немає, а питну завозять до міста раз на два дні.

"Зате справно поливаємо газони, аби було на фоні чого знімати кіно про "життя покращилось"", - зауважив Петро Андрющенко.

18 травня мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що окупанти хаотично намагаються відновити водопостачання у Маріуполі, але без повноцінної системи водовідведення, що загрожує екологічною катастрофою.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що загроза епідемії в місті перетоврюється на реальність з кожною грозою, але у той самий час окупанти продовжують ігнорувати санітарні виклики і займаються виключно формуванням "гарних фото".

За словами ексомбудсманки Людмили Денісової, Маріуполь перебуває на межі епідемічної й екологічної катастроф, наслідки яких проявлятимуться за межами України.

Маріупольці вимушені набирати воду в комунікаційних колодязях і споживати її замість питної

Питну воду привозять раз на два дні через її нестачу в природних джерелах, тому місцевим мешканцям необхідно записуватися в чергу.

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