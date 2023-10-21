У тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи: місцеві спостерігають чорний дим

Про це повідомляє так званий мер Донецька Олексій Кулемзін.

Спершу окупаційна влада міста написала, що Ворошиловський, Калінінський, Куйбишевський райони знаходилися під обстрілом.

Пізніше Кулемзін повідомив, що внаслідок обстрілу Калінінського району спостерігається задимлення в районі "Мотеля".

Він також показав фото уламків.

Фото: Олексій Кулемзін