У тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи: місцеві спостерігають чорний дим
У суботу, 21 жовтня, у тимчасово окупованому Донецьку пролунали потужні вибухи. Над містом підіймається чорний дим в районі "Мотеля"
Про це повідомляє так званий мер Донецька Олексій Кулемзін.
Спершу окупаційна влада міста написала, що Ворошиловський, Калінінський, Куйбишевський райони знаходилися під обстрілом.
Пізніше Кулемзін повідомив, що внаслідок обстрілу Калінінського району спостерігається задимлення в районі "Мотеля".
Він також показав фото уламків.
Фото: Олексій Кулемзін
- Російські окупанти намагаються побудувати пряме залізничне сполучення між РФ та тимчасово окупованими містами Донеччини - Маріуполем, Волновахою і Донецьком.
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