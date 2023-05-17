У тимчасово окупованому Єнакієвому на Донбасі прогримів вибух, - Андрющенко
У середу, 17 травня, вибух прогримів у тимчасово окупованому Єнакієвому Донецької області
Про це у телеграмі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Окуповане Єнакієве зустрічає українську "бавовну". Красиво…", - пише Андрющенко.
Коментарів від окупантів поки немає.
- Мер Іван Федоров у етері Еспресо розповів, що у тимчасово окупованому Мелітополі колаборанти інсценують напади на себе, звинувачуючи в них партизанів.
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