У тимчасово окупованому Херсоні російські військові захопили слідчий ізолятор

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова., передає Еспресо.TV.

Вона зазначила, що наразі триває облаштування його приміщень для потреб підрозділів росгвардії, які прибули до міста напередодні.

"У Херсоні та прилеглих населених пунктах окупанти намагаються запровадити поліцейський режим. Вже неправомірно заарештовано понад 400 громадян України за супротив владі загарбників. За попередньою інформацією, СІЗО буде використовуватись для поміщення наших затриманих громадян", - заявила омбудсмен.

Денісова також нагадує, що злочинні дії російських бойовиків порушують вимоги Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 р., що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів.

"Звертаюсь до міжнародної спільноти врахувати ці факти при запровадженні додаткових санкцій відносно держави-терориста РФ", - резюмувала вона.

Нагадаємо, окупанти ввели Росгвардію до Херсонської області. Незаконно затримали понад 400 українців.