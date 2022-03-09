Окупанти ввели Росгвардію до Херсонської області. Незаконно затримали понад 400 українців
Російські окупанти намагаються встановити поліцейський режим у Херсонській області, зіткнувшись із громадянським опором агресії від мешканців регіону.
Про це зазначають у Генштабі ЗСУ.
Війська РФ залучили до операції на Херсонщині підрозділи Росгвардії. Вони почали масово затримувати незгодних українців.
"У зв'язку з шаленим супротивом мешканців міста Херсона окупанти намагаються запровадити адміністративно-поліцейський режим, для чого до Херсонської області введені підрозділи Росгвардії, що здійснили неправомірне затримання понад 400 громадян України", – йдеться у заяві.
- Нагадаємо, від 24 лютого до 9 березня українські військові знищили понад 12 тис. окупантів, 1070 бронемашин, 482 одиниці автомобільної техніки, 120 артилерійських систем і 56 РСЗВ.
- Додамо, сьогодні, 9 березня, відкрили гуманітарні коридори із українських міст, які Росія тимчасово окупувала або знищує повітряними і артилерійськими ударами.
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