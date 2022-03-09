РФ втратила понад 12 тис. військових, 1070 бронемашин, 317 танків, 120 систем артилерії, 49 літаків і 81 гелікоптер, - Генштаб ЗСУ

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.



За час повномасштабного вторгнння в Україну російські окупанти орієнтовно втратили:

особового складу - понад 12 тис. осіб,

танків - 317 од.;

бойових броньованих машин - 1070 од.;

артилерійських систем - 120 од.;

РСЗВ - 56 од.;

засоби ППО - 28 од.;

літаків - 49 од.;

гелікоптерів - 81 од.;

автомобільної техніки - 482 од.;

кораблів /катерів - 3 од.;

цистерн з ПММ - 60 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7 од.

Дані уточнюють, а підрахунок ускладнений високою інтенсивністю бойових дій.

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