РФ втратила понад 12 тис. військових, 1070 бронемашин, 317 танків, 120 систем артилерії, 49 літаків і 81 гелікоптер, - Генштаб ЗСУ
Від 24 лютого до 9 березня українські військові знищили понад 12 тис. окупантів, 1070 бронемашин, 482 одиниці автомобільної техніки, 120 артилерійських систем і 56 РСЗВ
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
За час повномасштабного вторгнння в Україну російські окупанти орієнтовно втратили:
- особового складу - понад 12 тис. осіб,
- танків - 317 од.;
- бойових броньованих машин - 1070 од.;
- артилерійських систем - 120 од.;
- РСЗВ - 56 од.;
- засоби ППО - 28 од.;
- літаків - 49 од.;
- гелікоптерів - 81 од.;
- автомобільної техніки - 482 од.;
- кораблів /катерів - 3 од.;
- цистерн з ПММ - 60 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7 од.
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