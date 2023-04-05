У тимчасово окупованому Мелітополі пролунав вибух

Про це він написав у телеграмі.

Вибух було чутно у північних та західних районах міста.

"У тимчасово окупованому Мелітополі продовжує розквітати бавовна. Щойно у північних і західних районах міста чули вибух. Уточнюємо інформацію", - йдеться у повідомленні.