У тимчасово окупованому Мелітополі пролунав вибух
У середу, 5 квітня, мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що у тимчасово окупованому місті пролунали вибухи
Про це він написав у телеграмі.
Вибух було чутно у північних та західних районах міста.
"У тимчасово окупованому Мелітополі продовжує розквітати бавовна. Щойно у північних і західних районах міста чули вибух. Уточнюємо інформацію", - йдеться у повідомленні.
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