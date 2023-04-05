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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією У Мелітополі окупанти лякають населення наступом ЗСУ, а в селі на Херсонщині обмежили в’їзд та виїзд, - Генштаб 

У Мелітополі окупанти лякають населення наступом ЗСУ, а в селі на Херсонщині обмежили в’їзд та виїзд, - Генштаб 

5 квітня, 2023 середа
07:03
війна з Росією російські окупанти

Загарбники поширюють у Мелітополі листівки щодо евакуації до Росії, лякаючи жителів наступом ЗСУ. А у Великій Кардашівці Херсонської області майже повністю обмежили в’їзд та виїзд усіх цивільних

Про це у ранковому зведенні 5 квітня звітує Генштаб ЗСУ.

Так, у населеному пункті Мелітополь Запорізької області, російські окупанти продовжують чинити психологічний вплив на місцеве населення шляхом розповсюдження листівок щодо їх евакуації до Росії. 

Також людей лякають майбутнім наступом Збройних Сил України.

Своєю чергою у Великій Кардашівці Херсонської області, через переміщення важкої техніки окупантів околицями населеного пункту, майже повністю обмежено в’їзд та виїзд усіх місцевих жителів, людям заборонено залишати свої помешкання. 

А ще посилено перевірку документів та мобільних телефонів.

В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, ЗСУ відбили 60 атак росіян

Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Проте протягом доби ЗСУ було відбито понад 60 атак противника. 

Росія завдала 3 ракетних, 47 авіаційних ударів та здійснила 42 обстріли з РСЗВ

Протягом 4 квітня противник завдав 3 ракетних та 47 авіаційних ударів, зокрема, застосував 17 БПЛА типу "Шахед-136". 14 з них були знищені нашими захисниками. 

Також ворог здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Високою залишається ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України, адже армія РФ і надалі використовує тактику терору.

Ситуація по напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань противника не виявлено.

Визначені підрозділи збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах. РФ і надалі використовує повітряний простір та територію Білорусі, її військову інфраструктуру.

Зберігається присутність підрозділів ворога у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей.

Протягом доби російські війська здійснили обстріли населених пунктів Леонівка Чернігівської області; Середина-Буда, Бачівськ, Волфине, Запсілля та Миропілля Сумської області, а також Ветеринарне, Стрілеча, Піщане, Огірцеве, Вовчанськ, Рублене, Дворічанське та Тополі на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Масютівка, Куп’янськ, Кам'янка та Першотравневе Харківської області і Новоселівське та Крохмальне на Луганщині.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах південніше Кремінної та південніше Спірного. 

Артилерійських обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них: Стельмахівка, Торське, Сіверськ, Роздолівка та Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, продовжує його штурмувати. Також, окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі Богданівки, що на Донеччині. 

Підрозділи сил оборони протягом доби відбили близько 30 атак росіян на зазначеній ділянці фронту. 

Від ворожих обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, включаючи Васюківку, Міньківку, Оріхово-Василівку, Новомаркове, Бахмут, Часів Яр, Григорівку, Іванівське, Північне та Шуми Донецької області.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках загарбники вели наступальні дії в районах Новокалинове, Сєверне, Первомайське та Мар’їнка Донецької області, успіху не мали. 

Водночас обстріляли населені пункти Новобахмутівка, Новокалинове, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка та Мар’їнка.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Для коригування вогню артилерії активно застосовував БПЛА. 

Здійснив обстріли населених пунктів Побєда, Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка та Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує нарощувати оборонні спроможності. 

Здійснив обстріли понад 30 населених пунктів. Серед них – Новоданилівка, Оріхів, Щербаки, Малі Щербаки Запорізької області; Качкарівка, Зміївка, Козацьке, Миколаївка, Іванівка, Дніпровське Херсонської області, а також місто Херсон.

Українські воїни збили дрон та уразили 2 "гради", 3 пункти управління та кілька місць скупчення окупантів

Авіація сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. 

Також збито російський високоточний безпілотний БПЛА типу "КУБ".

Своєю чергою підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 2 райони зосередження живої сили, 2 реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град" та станцію радіоелектронної боротьби противника.

  • Раніше повідомлялось, що у Старобільську, що на тимчасово окупованій Луганщині, росіяни використовують комунальників, аби під виглядом перевірок заселяти своїх військових у квартири, які покинули місцеві.
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