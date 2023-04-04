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Окупанти під виглядом комунальних перевірок заселяють військових у помешкання, які тимчасово покинули власники, — Генштаб

4 квітня, 2023 вiвторок
18:56
війна з Росією окупанти орки

У Старобільську, що на тимчасово окупованій Луганщині, росіяни використовують комунальників, аби під виглядом перевірок заселяти своїх військових у квартири, які покинули місцеві

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 4 квітня.

"В місті Старобільськ Луганської області, так звана окупаційна влада використовує представників комунальних служб для заселення російських військових у квартири та будинки, що тимчасово залишили громадяни України. Такі дії відбуваються під виглядом профілактичних перевірок показників лічильників комунальними службами", - йдеться у повідомленні.

Генштаб також повідомив, що почастішали випадки вивезення мирних громадян у невідомому напрямку без жодних пояснень після вибіркових перевірок мобільних телефонів.  

Авіація ЗСУ за добу завдала 7 ударів по районах скупчення окупантів

Своєю чергою підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління та станцію радіоелектронної боротьби противника.

Протягом доби ворог завдав 2 ракетних та 28 авіаударів

Також ворог здійснив 7 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, є загиблі та поранені серед цивільного населення. 

Зазначається, що противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом доби було відбито понад 45 ворожих атак. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань противника не виявлено. 

Зберігається присутність підрозділів противника у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей. 

Протягом доби противник здійснив обстріли населених пунктів Бачівськ, Волфине та Запсілля Сумської області, а також населених пунктів Ветеринарне, Стрілеча, Огірцеве, Вовчанськ, Рублене, Дворічанське на Харківщині.

На інших напрямках ситуація така:

  • На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Масютівка, Куп’янськ, Кам'янка та Першотравневе Харківської області та Новоселівське і Крохмальне -  Луганської.
  • На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі південніше Кремінної. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Діброва, Білогорівка Луганської області та Іванівка, Колодязі і Зарічне на Донеччині.
  • На Бахмутському напрямку ворог не припиняє штурмувати місто Бахмут - протягом доби наші захисники відбили близько 20 атак противника. В той же час противник вів безуспішні наступальні дії в районі Богданівки Донецької області. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Бахмут, Григорівка, Іванівське, Біла Гора, Клебан-Бик та Новодмитрівка.
  • На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах Новокалинове, Первомайське та Мар’їнка, успіху не мав. В той же час, ворог здійснив обстріли населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка Донецької області.
  • На Шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Для коригування вогню артилерії активно застосовував БпЛА. Здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка, Велика Новосілка Донецької області.
  • На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує нарощувати оборонні спроможності. Обстріляв Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я,  Малу Токмачку, Кам’янське Запорізької області; Берислав, Веселе, Бургунку, Антонівку, Велетенське, а також місто Херсон.

У ніч на 4 квітня війська РФ обстріляли Торецьк Донецької області, внаслідок чого загинули двоє та отримала контузію одна працівниця шахти.

Луганщина
окуповані території
окупанти
ракетний удар
втрати окупантів
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