Про це розповів нардеп Олексій Гончаренко.

Він зазначив, що колаборант Кучерков раніше був начальником Мелітопольського відділу ГУ ДСНС.

Наразі відомо про двох постраждалих - чоловіка та жінку.

Раніше про вибух повідомив мер міста Іван Федоров. Він зазначив, що вибух стався в районі вулиці Героїв України.

Окупаційна влада заявила, нібито це "черговий теракт режиму Зеленського, спрямований на дестабілізацію ситуації у регіоні та зрив відновлення мирного життя у Запорізькій області".