Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Представники військкоматів найбільшу увагу приділяють водіям і трактористам. В 1-й міській лікарні повістки отримали водії швидкої допомоги в повному складі. На виноробному підприємстві "Золота балка" - 100% трактористів", - йдеться в повідомленні.

У Севастополі мобілізованих відправляють у військове містечко 810-ої бригади морської піхоти. Розвідка повідомляє, що лише за останній тиждень рашисти привезли туди близько 300 новобранців. Більшість із них, це чоловіки старші 40 років, серед них - учасники російських воєн в Ічкерії та Афганістані, а також колишніх військових ЗСУ, які залишися в Криму.

"Мобілізовані проходять прискорену базову бойову підготовку під курівництвом інструкторів з 47 мотострілецької дивізії та 810 бригади. Найбільша увага приділяється підготовці екіпажів БМП, БТР та РСЗВ "Град". Зразки сучасної військової техніки відсутні. Окремо готуються підрозділи снайперів та саперів. Опрацьовуються дії в складі БТГр та малими групами. Зі стоянки довготривалого зберігання бойової техніки 810-ої бригади зняті зі зберігання всі САУ 2С3 "Акация" та ЗСУ-23-4 "Шилка", які вдалося привести в мінімально робочий стан", - роз'яснюють в ГУР.

Нині частина особового складу вже виїхала на Донеччину та Херсонщину.

Перед відправленням у зону бойових дій з мобілізованими проводяться спеціальні заняття з "політичної підготовки" на яких доносяться тези:

ми ще нічого не починали, а вибухи в Криму погоджені з Путіним, тож все під контролем;

українське керівництво вже давно отримало та поділило кошти за здачу територій;

вам не доведеться брати участь у реальних бойових діях, необхідно просто заради виду постріляти;

Китай скоро надасть сучасні ракети, які будуть зносити українські міста "під нуль", РФ свої ракети поки що береже.

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