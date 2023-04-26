Про це інформує TechCrunch.

Раніше користувачі застосунку для знайомств Tinder фотографували себе, позуючи відповідно інструкцій. Тепер замість фото необхідно зробити відеоселфі. Це дозволить обмежувати свої чати лише тими учасниками, які пройшли перевірку.

"Ця функція з'являється в той час, коли стало набагато простіше використовувати інструменти штучного інтелекту для створення підроблених фотографій та персон, які можуть заповнити додатки для знайомств фальшивими людьми, які насправді є просто ботами, готовими спамити свої збіги. Вимога перевірки "жвавості", як це робить відеоселфі, є набагато сильнішим засобом перевірки того, що люди є тими, за кого себе видають, і відсіювання спамерів", - пояснюють у відомстві.

Від 26 квітня користувачам, які прагнуть отримати підтвердження або хочуть зберегти наявну перевірку, доведеться виконати нові умови. Ця функція повністю замінить попередню опцію.

Процес верифікації відбуватиметься таким чином: користувач має використати серію відеопідказок, після чого результати отримує штучний інтелект, який зіставлятиме фото профілю та зроблене відео.

Для цього Tinder розпочав співпрацю з новим партнером, проте відмовився назвати його.

"Tinder пізніше представить нові функції, які дозволять користувачам бачити лише інших користувачів Photo Verified у своїх рекомендаціях через налаштування повідомлень. І це дозволить учасникам попросити своїх збігів підтвердити фото, перш ніж їм буде дозволено надіслати повідомлення", - наголошують в повідомленні.

Тим часом передплатники Gold зможуть фільтрувати свою сторінку "Подобається" лише для учасників Photo Verified.

Власники додатка для знайомств кажуть, що серед користувачів віком від 18 до 25 років перевірка фотографій дає їм на 10% більше шансів на відповідність.

Довідково. Tinder - це популярний мобільний застосунок, платформа для легких і швидких зустрічей з людьми поблизу. В Україні почав працювати у 2015 році. Того ж року власники успішно вийшли на IPO. Tinder неодноразово дорікали, що він стимулює зради та нівелює цінність романтичних стосунків. Станом на 2015 рік за поширеністю у світі серед аналогічних додатків Tinder поступається тільки Badoo, зокрема у Бразилії, Чилі та Аргентині. Присутня українська локалізація.