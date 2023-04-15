Російські агенти використовують Tinder для вербування військових та політиків Німеччини, - Bild
Через платформу знайомств Tinder агенти РФ шукають профілі політиків або співробітників Бундесверу, аби отримати корисну інформацію шляхом побудови стосунків
Про це пише Bild із посиланням на Welt.
Зазначається, що російські жінки шукають на Tinder профілі політиків або військовослужбовців, аби отримати корисну інформацію шляхом встановлення стосунків. Як повідомляє далі "WELT", від такого підходу застерігали на зустрічі в Німеччині, в якій взяли участь військові з кількох країн НАТО.
Служба військової контррозвідки (MAD)Німеччини підтвердила у відповідь на запитання WELT, що співробітники інших розвідувальних служб (наприклад, Росії) використовують соціальні мережі для цілеспрямованого встановлення контактів з військовослужбовцями Бундесверу і намагаються переманити їх. Серед іншого, це відбувається на платформі знайомств Tinder.
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