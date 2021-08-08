У Токіо відбувається церемонія закриття Олімпійських ігор-2020
У столиці Японії розпочалася урочиста церемонія закриття літніх Олімпійських ігор-2020
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Церемонія відбувається на Національному стадіоні у Токіо, на трибунах якого присутні лише представники міжнародного і національних олімпійських комітетів, а також офіційні особи, спонсори, журналісти.
Прапор України на закритті Олімпіади-2020 пронесе Людмила Лузан, яка здобула срібло на бронзу у веслуванні на каное.
Україна на Іграх у Токіо здобула 1 золоту, 6 срібних та 12 бронзових нагород та посіла у медальному заліку 44-те місце. Проте, за загальною кількістю медалей наші олімпійці стали 16-ми.
Золото нашій національній команді у категорії до 87 кг приніс борець Жан Беленюк. У ще одного представника греко-римського стилю Парвіза Насібова срібна медаль у вазі до 67 кг. Срібло на дистанції 1500 м та бронзу на 800 м вільним стилем виграв плавець Михайло Романчук. Срібло та бронзу виграла веслувальниця Людмила Лузан - вона стала третьою на дистанції 200 м на каное-одиночці, та фінішувала другою на дистанції 500 м з Анастасією Четвериковою. Боксер Олександр Хижняк отримав срібло у вазі до 75 кг. У велотреку в спринті другою стала Олена Старікова.
В карате Анжеліка Терлюга посіла друге місце у категорії до 55 кг, а Станіслав Горуна став третім у вазі до 75 кг. Борчиня Алла Черкасова здобула бронзу у категорії до 68 кг, а Ірина Коляденко посіла третє місце в категорії до 62 кг.
Також бронзові медалі Україні принесли легкоатлетка Ярослава Магучіх у стрибках у висоту, дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів, Олена Костевич і Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета, тенісистка Еліна Світоліна та Марта Федіна і Анастасія Савчук серед дуетів у артистичному плаванні, які також стали третіми у складі збірної Україниу групових вправах.
- Нагадаємо, 8 липня збірна США випередила Китай у загальному медальному заліку Олімпійських ігор у Токіо.
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