У Токмаку окупанти заселяються до цивільних, аби використати їх як живий щит, — Генштаб

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 19 вересня.

"Російські окупанти цинічно продовжують порушувати норми міжнародного гуманітарного права: примусово проживають разом з цивільними мешканцями в їхніх будинках, використовуючи мирних жителів як живий щит. Так, в населеному пункті Токмак Запорізької області військовослужбовців російських окупаційних військ масово розселяють до цивільних людей похилого віку в їхні помешкання", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що окупанти грабують квартири та будинки.

Авіація ЗСУ за день завдала 16 ударів по районах зосередження ворога

Ще 2 удари прийшлися по зенітно-ракетним комплексам противника.

Своєю чергою підрозділами ракетних військ уражено 3 пункти управління, зенітно-ракетний комплекс, 9 артилерійських засобів, склад боєприпасів та станцію РЕБ противника.

РФ ударила по території України 31 "шахедом" — 28 з них знищила українська ППО

Також, Росія вдарила балістичною ракетою “Іскандер-М” по Кривому Рогу Дніпропетровської області, постраждало цивільне населення.

Загалом, цієї доби ворог завдав 9 ракетних та 67 авіаційних ударів, здійснив 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На основних напрямках фронту сталося 15 боєзіткнень

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках ситуація така:

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території рф. Завдав авіаційних ударів біля Леонівки, Попівки Чернігівської області та Грабовського Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 30 населених пунктів, серед них Карповичі, Архипівка, Грем’яч Чернігівської області; Гаврилова Слобода, Середина-Буда, Ободи, Веселівка Сумської області та Амбарне, Строївка, Тополі Харківської області.

противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території рф. Завдав авіаційних ударів біля Леонівки, Попівки Чернігівської області та Грабовського Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 30 населених пунктів, серед них Карповичі, Архипівка, Грем’яч Чернігівської області; Гаврилова Слобода, Середина-Буда, Ободи, Веселівка Сумської області та Амбарне, Строївка, Тополі Харківської області. На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районах Іванівки та Куп’янська Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Красне Перше, Лиман Перший, Синьківка, Котлярівка, Крохмальне, Берестове Харківської області.

противник завдав авіаційного удару в районах Іванівки та Куп’янська Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Красне Перше, Лиман Перший, Синьківка, Котлярівка, Крохмальне, Берестове Харківської області. На Лиманському напрямку авіаційних ударів противника зазнали райони населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Білогорівка Луганської області та Торське, Ямпіль, Дронівка, Спірне, Берестове Донецької області.

авіаційних ударів противника зазнали райони населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Білогорівка Луганської області та Торське, Ямпіль, Дронівка, Спірне, Берестове Донецької області. На Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили атаку противника в районі західніше Ягідного Донецької області. Ворог намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів неподалік Богданівки та Кліщіївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 25 населених пунктів, серед яких Богданівка, Іванівське, Ступочки, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка Донецької області.

Сили оборони успішно відбили атаку противника в районі західніше Ягідного Донецької області. Ворог намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів неподалік Богданівки та Кліщіївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 25 населених пунктів, серед яких Богданівка, Іванівське, Ступочки, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка Донецької області. На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційного удару поблизу Авдіївки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед яких Керамік, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області.

противник завдав авіаційного удару поблизу Авдіївки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед яких Керамік, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області. На Мар’їнському напрямку протягом доби наші захисники успішно відбили 10 атак ворога в районі Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. В цьому районі також не вщухали й артилерійські та мінометні обстріли противника. Під вогонь окупантів потрапили близько 10 населених пунктів, серед них Мар’їнка, Побєда, Максимільянівка, Новомихайлівка Донецької області.

протягом доби наші захисники успішно відбили 10 атак ворога в районі Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. В цьому районі також не вщухали й артилерійські та мінометні обстріли противника. Під вогонь окупантів потрапили близько 10 населених пунктів, серед них Мар’їнка, Побєда, Максимільянівка, Новомихайлівка Донецької області. На Шахтарському напрямку ворожих авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Вугледар, Урожайне, Старомайорське Донецької області. Окупанти обстріляли з артилерії та мінометів близько 10 населених пунктів, серед яких Водяне, Вугледар, Пречистівка, Благодатне, Урожайне Донецької області.

ворожих авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Вугледар, Урожайне, Старомайорське Донецької області. Окупанти обстріляли з артилерії та мінометів близько 10 населених пунктів, серед яких Водяне, Вугледар, Пречистівка, Благодатне, Урожайне Донецької області. На Запорізькому напрямку Сили оборони успішно відбили атаку ворога в районі Роботиного Запорізької області. Противник завдав авіаційних ударів біля Левадного та Малої Токмачки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, зокрема, Чарівне, Білогір’я, Оріхів, Щербаки, Кам’янське Запорізької області.

Сили оборони успішно відбили атаку ворога в районі Роботиного Запорізької області. Противник завдав авіаційних ударів біля Левадного та Малої Токмачки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, зокрема, Чарівне, Білогір’я, Оріхів, Щербаки, Кам’янське Запорізької області. На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Веселе, Ольгівка, Львове, Тягинка, Токарівка, Садове Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Антонівка та Херсон Херсонської області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога.