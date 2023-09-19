Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією У Токмаку окупанти заселяються до цивільних, аби використати їх як живий щит, — Генштаб

У Токмаку окупанти заселяються до цивільних, аби використати їх як живий щит, — Генштаб

19 вересня, 2023 вiвторок
20:12
Війна з Росією окупанти в Криму

У тимчасово окупованому Токмаку, що на Запоріжжі, росіяни примусово заселяються до цивільних похилого віку, аби використовувати їх як живий щит

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 19 вересня.

"Російські окупанти цинічно продовжують порушувати норми міжнародного гуманітарного права: примусово проживають разом з цивільними мешканцями в їхніх будинках, використовуючи мирних жителів як живий щит. Так, в населеному пункті Токмак Запорізької області військовослужбовців російських окупаційних військ масово розселяють до цивільних людей похилого віку в їхні помешкання", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що окупанти грабують квартири та будинки.

Авіація ЗСУ за день завдала 16 ударів по районах зосередження ворога

Ще 2 удари прийшлися по зенітно-ракетним комплексам противника.

Своєю чергою підрозділами ракетних військ уражено 3 пункти управління, зенітно-ракетний комплекс, 9 артилерійських засобів, склад боєприпасів та станцію РЕБ противника.

РФ ударила по території України 31 "шахедом" — 28 з них знищила українська ППО

Також, Росія вдарила балістичною ракетою “Іскандер-М” по Кривому Рогу Дніпропетровської області, постраждало цивільне населення.

Загалом, цієї доби ворог завдав 9 ракетних та 67 авіаційних ударів, здійснив 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.  Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На основних напрямках фронту сталося 15 боєзіткнень

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках ситуація така:

  • На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території рф. Завдав авіаційних ударів біля Леонівки, Попівки Чернігівської області та Грабовського Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 30 населених  пунктів, серед них Карповичі, Архипівка, Грем’яч Чернігівської області; Гаврилова Слобода, Середина-Буда, Ободи, Веселівка Сумської області та Амбарне, Строївка, Тополі Харківської області.
  • На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районах Іванівки та Куп’янська Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Красне Перше, Лиман Перший, Синьківка, Котлярівка, Крохмальне, Берестове Харківської області.
  • На Лиманському напрямку авіаційних ударів противника зазнали райони населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Білогорівка Луганської області та Торське, Ямпіль, Дронівка, Спірне, Берестове Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили атаку противника в районі західніше Ягідного Донецької області. Ворог намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів неподалік Богданівки та Кліщіївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 25 населених пунктів, серед яких Богданівка, Іванівське, Ступочки, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка  Донецької області.
  • На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційного удару поблизу Авдіївки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед яких Керамік, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку протягом доби наші захисники успішно відбили 10 атак ворога в районі Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. В цьому районі також не вщухали й артилерійські та мінометні обстріли противника. Під вогонь окупантів потрапили близько 10 населених пунктів, серед них Мар’їнка, Побєда, Максимільянівка, Новомихайлівка Донецької області.
  • На Шахтарському напрямку ворожих авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Вугледар, Урожайне, Старомайорське Донецької області. Окупанти обстріляли з артилерії та мінометів близько 10 населених пунктів, серед яких Водяне, Вугледар, Пречистівка, Благодатне, Урожайне Донецької області.
  • На Запорізькому напрямку Сили оборони успішно відбили атаку ворога в районі Роботиного Запорізької області. Противник завдав авіаційних ударів біля Левадного та Малої Токмачки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, зокрема, Чарівне, Білогір’я, Оріхів, Щербаки, Кам’янське Запорізької області.
  • На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Веселе, Ольгівка, Львове, Тягинка, Токарівка, Садове Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Антонівка та Херсон Херсонської області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога. 

  • У вівторок, 19 вересня, російські терористи обстріляли місто Середина-Буда на Сумщині: внаслідок ворожої атаки двоє людей зазнали поранень.
ЗСУ
окуповані території
окупанти
Запорізька область
втрати окупантів
Контрнаступ ЗСУ
Читайте також:
поле, пшениця, зерно
19 вересня, 2023 вiвторок
Польща і Словаччина відреагували на позов України до СОТ щодо зерна
18 вересня, 2023 понедiлок
"Так багато смертей за такий мізер": Ілон Маск прокоментував український контрнаступ
Автор Антін Борковський
17 вересня, 2023 неділя
Якщо ЗСУ знищать Кримський міст, то Путін від безвиході піде на переговори, - американський дипломат Брайза
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.76
    Купівля 37.76
    Продаж 38.53
  • EUR
    Купівля 40.5
    Продаж 41.48
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
19 вересня
21:17
Disney випустила трейлер серіалу "Персі Джексон та Олімпійці"
21:05
Live
Оновлено
Азербайджан
Азербайджан оголосив "антитерористичні заходи" у Карабаху, Вірменія заявила про "етнічні чистки"
21:04
РФ відводить військові кораблі з Севастопольської бухти, - рух АТЕШ
20:55
Аналітика
Сергій Згурець
Війна переходить у формат на виснаження, на фронтах відбувається переформатування сил з обох сторін. Колонка Сергія Згурця
20:30
Євросоюз
Франція та Німеччина пропонують реформувати структуру ЄС через вступ до Євросоюзу нових країн
20:16
Боєць ДНР
Терориста "ДНР", який стріляв по ЗСУ з гаубиці, засудили до 12 років ув'язнення
20:00
OPINION
Сергій Руденко
Хто замовив вбивство Гонгадзе?
20:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 573 -го дня війни: На Таврійському напрямку втрати окупантів зростають, США передають Україні танки Abrams, а Данія – Leopard
19:51
цибуля
Україна найближчими днями може запровадити заборону на імпорт деяких овочів і фруктів із Польщі: перелік
19:42
касетні снаряди, снаряд
Підрив обороноздатності та ставлениця Портнова: чому держаудит проблема не Міноборони, а держави
19:40
Анонс
Форум Освіта Дивосвіту
Просвітній Форум "Освіта Дивосвіту" шукатиме ключ до виховання наступних поколінь українців
19:40
Путін
Білоруський вчений зашифрував лозунг "Сдохни, Путлер" у публікації для московського університету
19:20
Ексклюзив
Дана Ярова
"Держава знищує економіку та ВПК": волонтерка Ярова про рішення ДАСУ щодо прибутку оборонних підприємств
19:16
Валерій Залужний
Залужний відвідав позиції оперативно-стратегічного угрупування "Таврія" для планування подальшого контрнаступу
19:09
Елла Лібанова
"52 млн не буде ніколи": демографка спрогнозувала кількість населення України через 10 років
19:02
Iran, Shahed
США ввели санкції проти компаній, які допомагали Ірану імпортувати деталі для дронів і літаків
19:00
Огляд
Пенні Пріцкер
Що відомо про Пенні Пріцкер, яка куруватиме у Байдена економічне відновлення України
18:58
кордон з Білоруссю
Латвія закриває пропускний пункт на кордоні з Білоруссю
18:57
Антоніу Гутерреш
Генсек ООН Гутерреш заявив, що Росія робить світ незахищеним
18:46
Ексклюзив
Навколо окупованих міст ворог будує суцільні фортеці та руйнує береги річки Молочна: мер Мелітополя про оборонні заходи армії РФ
18:45
Нікополь
Окупанти атакували Нікополь і Синельниківський район Дніпропетровщини: що відомо
18:41
Шойгу прибув до Ірану для перемовин з військовим керівництвом країни
18:29
Естонія, Люксембург та Україна створили IT-коаліцію, що має дати ЗСУ перевагу на полі бою
18:29
Мелітополь
ЗСУ вразили штаб росіян під тимчасово окупованим Мелітополем
18:24
Джо Байден
Байден: від подій в Україні залежить наше майбутнє, на кону міжнародний порядок
18:21
Рамзан Кадиров
РосЗМІ назвали можливих наступників Кадирова у разі його смерті
18:14
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
18:05
OPINION
Віктор Каспрук
ООН, яка не бачить в Україні геноцид, має бути реформована
18:04
Чехія
ППО, танки, боєприпаси: Чехія за підтримки Данії та Нідерландів надасть Україні нову зброю
17:52
ПВК Вагнер
РФ формує в Африці ПВК на базі бригади, яку виводить із України, - Центр нацспротиву
17:48
Оновлено
Ворог обстріляв Куп'янськ
РФ атакувала авіабомбою Куп'янськ: кількість загиблих збільшилася до 6
17:35
НАТО, державний прапор України
Сейм Литви закликав країни НАТО прийняти Україну до Альянсу у 2024 році
17:31
Ллойд Остін, Володимир Зеленський та Ентоні Блінкен
Остін анонсував візит Зеленського у Пентагон 21 вересня
17:14
Google Bard
Google анонсувала нові функції Bard, які мають зробити її конкуретноспроможною щодо ChatGPT
16:41
Оновлено
суд гаага
Для Росії міжнародне право є інструментом для зловживань, - посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич
16:29
Херсонщина ,війна з росією
Росія вдруге за день обстріляла Херсон: постраждали двоє людей
16:27
На фото: спонсорування війни
НАЗК пропонує накласти санкції на 14 російських імпортерів німецьких верстатів SPINNER
16:25
Володимир Єльченко
Байден-Зеленський-Лавров: чого очікувати від Генасамблеї ООН? Розмова із дипломатом Володимиром Єльченком
16:15
Ексклюзив
кадиров
"Не кремлівський слід": радник Легіону "Свобода Росії" сказав, хто може загрожувати життю Кадирова
16:14
Неіснуюче ПЗ для БПЛА на 3 млн грн: правоохоронці викрили схему заволодіння коштами з харківського бюджету
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV