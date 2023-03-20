У Центральноафриканській Республіці вбили 9 громадян Китаю. Звинувачують ПВК "Вагнера"

Про це інформує AP.

Напад золотий рудник Чімболо близько 05:00. Про це виданню повідомив мер сусіднього міста Бамбарі Абель Матіпата. Він додав, що рудник був відкритий усього декілька днів тому. Також видання зазначає, що за кілька днів до нападу озброєні люди викрали трьох громадян Китаю на заході країни біля кордону з Камеруном.

Тіла загиблих доставили до столиці Бангі в неділю. Місцева влада заявила, що переслідує нападників. Від інших коментарів відмовилася.

AP пише, що в нападі спершу звинуватили Коаліцію патріотів за зміни, яка активно працює в цьому регіоні та регулярно атакує сили країни. Також Коаліція пов'язана з колишнім президентом ЦАР Франсуа Бозізе.

Коаліція своєю чергою виклала заяву, у якій заперечує звинувачення у свій бік. Так військовий речник Коаліції Мамаду Кура стверджує, що напад спланували російські найманці, а саме ПВК "Вагнера". Їхньою метою було "налякати китайців, які були присутні задовго до того, як росіяни оселилися в цій частині країни". Жодних доказів Кура не надав.

Зазначають, що президент Центральноафриканської Республіки Фостен-Аршанж Туадера найняв групу російських найманців для забезпечення безпеки та військової підготовки. Спостерігачі ООН звинуватили її в порушенні прав людини, зокрема в масових убивствах.