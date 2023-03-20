Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ У Центральноафриканській Республіці вбили 9 громадян Китаю. Звинувачують ПВК "Вагнера"

У Центральноафриканській Республіці вбили 9 громадян Китаю. Звинувачують ПВК "Вагнера"

20 березня, 2023 понедiлок
00:07
Світ

У неділю, 19 березня, озброєні люди увірвалися на китайський об'єкт з видобутку золота в Центральноафриканській Республіці. Вони вбили дев'ятьох громадян Китаю, ще двох поранили

Про це інформує AP.

Напад золотий рудник Чімболо близько 05:00. Про це виданню повідомив мер сусіднього міста Бамбарі Абель Матіпата. Він додав, що рудник був відкритий усього декілька днів тому. Також видання зазначає, що за кілька днів до нападу озброєні люди викрали трьох громадян Китаю на заході країни біля кордону з Камеруном.

Тіла загиблих доставили до столиці Бангі в неділю. Місцева влада заявила, що переслідує нападників. Від інших коментарів відмовилася.

AP пише, що в нападі спершу звинуватили Коаліцію патріотів за зміни, яка активно працює в цьому регіоні та регулярно атакує сили країни. Також Коаліція пов'язана з колишнім президентом ЦАР Франсуа Бозізе.

Коаліція своєю чергою виклала заяву, у якій заперечує звинувачення у свій бік. Так військовий речник Коаліції Мамаду Кура стверджує, що напад спланували російські найманці, а саме ПВК "Вагнера". Їхньою метою було "налякати китайців, які були присутні задовго до того, як росіяни оселилися в цій частині країни". Жодних доказів Кура не надав.

Зазначають, що президент Центральноафриканської Республіки Фостен-Аршанж Туадера найняв групу російських найманців для забезпечення безпеки та військової підготовки. Спостерігачі ООН звинуватили її в порушенні прав людини, зокрема в масових убивствах.

  • 15 червня 2021 року жителі міста Бамбарі у ЦАР розповіли, що російські найманці обстріляли мечеть, де ховалися мирні жителі
  • 27 червня 2021 року в Організації Об'єднаних Націй знайшли докази військових злочинів російських найманців у Центральноафриканській республіці
Росія
ЦАР
Вагнергейт
Читайте також:
Віталій Портников
19 березня, 2023 неділя
Путін обов'язково полетить у Таджикистан як країну-учасницю Римського статуту, щоб принизити міжнародне право, - Портников
Дейна Вайт
19 березня, 2023 неділя
Президент UFC через бій Усика та Ф'юрі виніс "вирок" боксу
путін путлер
18 березня, 2023 субота
В ГУР дізналися, як відреагували "вежі" Кремля на рішення про арешт Путіна
Київ
+4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.22
    Купівля 38.22
    Продаж 38.99
  • EUR
    Купівля 40.16
    Продаж 41.11
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
19 березня
23:11
на фото: Володимир Гевко
Нардеп Гевко зі "Слуги народу" потрапив у ДТП: загинула людина
22:49
військовий
У навчальному центрі на Чернігівщині загинули чотири військовослужбовці
22:42
Україна - Іспанія, фінал Євро-2023 з футзалу
Україна програла Іспанії у фіналі жіночого Євро-2023 з футзалу
22:24
Оновлено
Польща
Посол Рощишевський заявив, що Польща буде вимушена вступити в конфлікт, якщо Україна програє. У посольстві уточнили його слова
22:16
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
На Бахмутському напрямку РФ задіяла всі сили й намагається оточити місто. Колонка Сергія Згурця
21:45
Володимир Зеленський
"Світ розуміє, що відбувається": Зеленський про міжнародну підтримку та ордер МКС на арешт Путіна
21:14
на фото: Попеску
Молдова планує ввести санкції проти низки осіб, причетних до вторгнення в Україну
20:46
Косово - Сербія
Сербія прагне нормалізувати відносини з Косово, проте не хоче підписувати жодних угод, - Вучич
20:02
OPINION
Галина Пагутяк
Паралельні світи не перетинаються
19:53
путін
"Як і личить злодіям": Міноборони України пояснило, чому Путін приїхав у Маріуполь саме вночі
19:19
Києво-Печерська лавра
Церква Московського патріархату каже, щодо її виселення з Лаври "провокує росіян"
19:04
росія мобілізація орки окупанти
"Один голову сам собі прострелив": перехоплення ГУР про моральний стан окупантів
18:45
Інтерв’ю
Сі Цзіньпін та Путін
Сі та Путін дуже подібні, тому світ чекає нове біполярне протистояння, - міжнародний експерт Марк Войджер
18:34
ЗСУ, українські військові
За добу ЗСУ уразили ворожий ЗРК "Тор" та 2 райони зосередження окупантів, - Генштаб
18:11
Шахтар
УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після 18-го туру
18:10
російська школа
В російських школах почнуть вивчати африканські мови
18:01
OPINION
Юрій Бутусов
Ордер для Путіна. Що робити Україні?
17:45
КДБ Білорусі
КДБ Білорусі застрелив у Гродно іноземця, який нібито відкрив вогонь з автомату й кидав гранати
17:40
Kozak System
Kozak System випустили пісню до дня народження Ліни Костенко
17:36
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Уряд цього тижня виділив 518 мільярдів на оборону та затвердив план дій до кінця 2023 року
17:15
Інтерв’ю
Путін та Сі Цзіньпін
Сі Цзіньпін їде до Росії, щоб підготувати Путіна до українського контрнаступу, - Піонтковський
17:04
Ексклюзив
Павло Рябікін
Кандидатура Рябкіна на посаду посла в КНР є доволі вдалим вибором, - китаєзнавець Єфремов
17:04
Росіяни вдарили з "граду" по Кам'янському, що на Запоріжжі: є загиблі та поранені
16:56
Оновлено
Інгулець - Чорноморець
УПЛ: результати усіх матчів 18-го туру чемпіонату України з футболу
16:53
Микола Матвієнко (праворуч), Шахтар - Рух
"Шахтар" переграв "Рух" та повернув собі лідерство в УПЛ
16:40
Олександр Усик
WBA назвала Усику дату, до якої треба домовитися з Ф'юрі, інакше - обов'язковий захист
16:28
Ексклюзив
Саакашвілі
Комбінація тиску на уряд Грузії ззовні та всередині може вирішити питання звільнення Саакашвілі, - дипломат Чечелашвілі
16:27
Нова Каховка, вибух авто колаборанта
В окупованій Новій Каховці підірвали авто колаборанта, який працював у "патрульній службі", - "Каховський рух"
16:03
OPINION
Євген Магда
Пригожин схожий на Вінні-Пуха
15:52
Ексклюзив
окупанти крим
Візит Путіна до Маріуполя є свідченням готовності російської армії відступати, - військовий експерт Киричевський
15:50
Захисник України Олександр Будько
Захисник України, що втратив ноги на війні, пише роман "Історія впертого чоловіка"
15:48
Дейна Вайт
Президент UFC через бій Усика та Ф'юрі виніс "вирок" боксу
15:26
Чорногорія
Сьогодні у Чорногорії відбуваються вибори президента
15:19
Ексклюзив
ЗСУ, українські військові
ЗСУ штурмували одну із позицій ворога у Запорізькій області, - речник оборони Таврійського напрямку Дмитрашківський
15:08
Вінсент Магвенья, прес-секретар президента Південно-Африканської Республіки
Путін може приїхати до ПАР на саміт, у країні знають про ордер на його арешт
15:00
курська область вибух
РФ звинуватила Україну в обстрілі прикордоння Курської області та заявила про нібито 10 прильотів
14:59
Ексклюзив
нормандська четвірка
Китай може підтримувати повернення до "нульового" варіанту між Україною та РФ - "Мінську-2", - китаєзнавець Єфремов
14:55
Володимир Путін
Путін розповів, чому РФ не почала повномасштабну війну проти України у 2014 році
14:38
Києво-Печерська Лавра
Ченці Московського патріархату отримали інструкції на випадок примусового виселення з Лаври, - ЗМІ
14:36
Ексклюзив
путін, путлер
Ордер на арешт Путіна матиме для його режиму катастрофічні наслідки, - дипломат Щербак
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV