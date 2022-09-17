Про це повідомляють російські ЗМІ.

За інформацією пропагандистів, російські військові розпочали у Херсоні "контртерористичну операцію". Стрілянина розпочалася біля місцевого залізничного вокзалу. Потужні звуки було чути в центрі міста.

Близько 20:00 росіяни писали про роботу ППО у Херсоні, звуки стрілянини пролунали після 21:00.

Відео окупантів з Херсону:



О 22:20 пропагандисти повідомили, що група ДРГ - ліквідована.

10 вересня захисниками України було одночасно знищено більше ніж 180 російських військових, що розміщувалися в мсті Херсоні.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb