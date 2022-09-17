У центрі Херсону стрілянина. Росіяни кажуть про "контртерористичну операцію"
Ввечері 17 вересня у центрі Херсону відбулись вуличні бої, жителі міста чули вибухи та звуки стрілянини
Про це повідомляють російські ЗМІ.
За інформацією пропагандистів, російські військові розпочали у Херсоні "контртерористичну операцію". Стрілянина розпочалася біля місцевого залізничного вокзалу. Потужні звуки було чути в центрі міста.
Близько 20:00 росіяни писали про роботу ППО у Херсоні, звуки стрілянини пролунали після 21:00.
Відео окупантів з Херсону:
О 22:20 пропагандисти повідомили, що група ДРГ - ліквідована.
- 10 вересня захисниками України було одночасно знищено більше ніж 180 російських військових, що розміщувалися в мсті Херсоні.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.97
Купівля 39.97Продаж 40.83
-
EUR
Купівля 39.67Продаж 40.77
- Актуальне
- Важливе