Генштаб ЗСУ підтвердив знищення понад 180 окупантів у Херсоні
10 вересня 2022 року захисниками України було одночасно знищено більше ніж 180 російських військових, що розміщувалися в мсті Херсоні
Про це ввечері у суботу, 17 вересня 2022 року, поінформував Генеральний штаб Збройних Сил України.
"Підтверджено знищення понад 180 окупантів у Херсоні. Удар було завдано 10 вересня по будівлі ТОВ “Алкосервіс”, де розміщувався особовий склад та військова техніка противника", - йдеться у повідомленні.
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Як наголошується, "підрозділи Росгвардії та ФСБ п’ять днів розбирали завали та діставали тіла загиблих, намагаючись приховати втрати".
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