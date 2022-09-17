Генштаб ЗСУ підтвердив знищення понад 180 окупантів у Херсоні

Про це ввечері у суботу, 17 вересня 2022 року, поінформував Генеральний штаб Збройних Сил України.

"Підтверджено знищення понад 180 окупантів у Херсоні. Удар було завдано 10 вересня по будівлі ТОВ “Алкосервіс”, де розміщувався особовий склад та військова техніка противника", - йдеться у повідомленні.

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Як наголошується, "підрозділи Росгвардії та ФСБ п’ять днів розбирали завали та діставали тіла загиблих, намагаючись приховати втрати".

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