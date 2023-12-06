У центрі Одеси обвалився житловий будинок
У середу, 6 грудня, на вулиці Базарній в Одесі стався обвал будівлі: зруйнована третя парадна житлового будинку з 1 по 3-й поверх
Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Одеській області.
Зазначається, що по прибуттю на місце виклику рятувальників було встановлено, що обвалилася третя парадна аварійного житлового будинку з першого по третій поверх.
Фото: ДСНС
Співробітники ДСНС на місці обвалу розбирають завали. Від ДСНС залучалось 18 одиниць пожежної техніки та 55 рятувальників.
Фото: ДСНС
За даними "Думської", на момент обвалу у підвалі будівлі перебували люди. Там, попри аварійність і загрозу руйнування, продовжували жити двірники.
Однак за словами рятувальників, загиблих та постраждалих на місці руйнування не виявлено.
Фото: ДСНС
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