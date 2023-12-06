У центрі Одеси обвалився житловий будинок

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Одеській області.

Зазначається, що по прибуттю на місце виклику рятувальників було встановлено, що обвалилася третя парадна аварійного житлового будинку з першого по третій поверх.

Фото: ДСНС

Співробітники ДСНС на місці обвалу розбирають завали. Від ДСНС залучалось 18 одиниць пожежної техніки та 55 рятувальників.

Фото: ДСНС

За даними "Думської", на момент обвалу у підвалі будівлі перебували люди. Там, попри аварійність і загрозу руйнування, продовжували жити двірники.

Однак за словами рятувальників, загиблих та постраждалих на місці руйнування не виявлено.

Фото: ДСНС