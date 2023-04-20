Про це він написав у телеграмі.

Мер французької столиці Анн Ідальго 20 квітня відвідала Київ, де зустрілася з Віталієм Кличком. Під час зустрічі міські голови обговорили майбутній сквер та майбутню міжміську співпрацю.

"У червні цього року в центрі Парижу, біля Пті Палє, зʼявиться Київський сквер. Про це ми, зокрема, домовилися сьогодні під час зустрічі з мером Парижу Анн Ідальго, яка відвідала Київ. Подякував пані Ідальго за підтримку України та допомогу Києву. Домовилися про подальшу ефективну співпрацю наших столиць", - пише Кличко.