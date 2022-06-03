У Центрі при РНБО показали наймасштабніші приклади російської пропаганди за 100 днів війни
Центр протидії дезінформації опублікував п'ятірку найяскравіших прикладів російської пропаганди за 100 днів повномасштабної війни
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Центр протидії дезінформації.
"100 днів Україна героїчно обороняє свої землі від російської агресії. Протягом всього цього часу росія атакує нас не лише зброєю, а й пропагандою, яку ми для вас зібрали", - пищуть у Центрі при РНБО.
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