У Центрі при РНБО показали наймасштабніші приклади російської пропаганди за 100 днів війни

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Центр протидії дезінформації.

"100 днів Україна героїчно обороняє свої землі від російської агресії. Протягом всього цього часу росія атакує нас не лише зброєю, а й пропагандою, яку ми для вас зібрали", - пищуть у Центрі при РНБО.

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