Про це інформують у пресслужбі Центру протидії дезінформації.

Одним із найпопулярніших переконань є те, що в Україні ціну на опалення підвищать втричі.

Утім 10 травня 2022 року Кабінет Міністрів України схвалив законопроєкт "Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання протягом дії воєнного стану та подальшого відновлення", який запроваджує мораторій на підвищення цін на природний газ, тарифів на тепло та супутні послуги.

"На платіжках українців це не позначиться", - наголосили в НАК "Нафтогаз України".

Дехто наполягає, що ціна на газ неодмінно зросте, а споживачів лише поставлять перед фактом.

"Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" утримує ціну на газ у межах річного тарифного плану "Фіксований". Таке рішення було ухвалене через воєнний стан", – спростовують у ЦПД.

Нині ціна на газ становить 7,96 грн / куб. м з ПДВ, без вартості постачання. А договори між 2,2 млн українських домогосподарств і Нафтогазом будуть автоматично продовжені.

Нафтогаз і надалі вказуватиме в платіжках газ в кубометрах, хоча мав перевести свої розрахунки на європеську систему обліку і розраховувати вартість у кіловат-годинах.

Нагадаємо, Нафтогаз продовжить транзит газу до Європи, поки це дозволятимуть технічні можливості.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb