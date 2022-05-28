У Центрі протидії дезінформації спростували фейки про ціни на опалення
Користувачі природного газу стурбовані ціною на ресурс, а тому все більше фейків і маніпуляцій з'являється стосовно цієї теми. Центр протидії дезінформації спростовує найпоширеніші
Про це інформують у пресслужбі Центру протидії дезінформації.
Одним із найпопулярніших переконань є те, що в Україні ціну на опалення підвищать втричі.
Утім 10 травня 2022 року Кабінет Міністрів України схвалив законопроєкт "Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання протягом дії воєнного стану та подальшого відновлення", який запроваджує мораторій на підвищення цін на природний газ, тарифів на тепло та супутні послуги.
"На платіжках українців це не позначиться", - наголосили в НАК "Нафтогаз України".
Дехто наполягає, що ціна на газ неодмінно зросте, а споживачів лише поставлять перед фактом.
"Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" утримує ціну на газ у межах річного тарифного плану "Фіксований". Таке рішення було ухвалене через воєнний стан", – спростовують у ЦПД.
Нині ціна на газ становить 7,96 грн / куб. м з ПДВ, без вартості постачання. А договори між 2,2 млн українських домогосподарств і Нафтогазом будуть автоматично продовжені.
- Нафтогаз і надалі вказуватиме в платіжках газ в кубометрах, хоча мав перевести свої розрахунки на європеську систему обліку і розраховувати вартість у кіловат-годинах.
- Нагадаємо, Нафтогаз продовжить транзит газу до Європи, поки це дозволятимуть технічні можливості.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.75
Купівля 34.75Продаж 35.98
-
EUR
Купівля 36.58Продаж 38.26
- Актуальне
- Важливе