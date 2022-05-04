Нафтогаз на час воєнного стану залишить у платіжках кубометри і не запроваджуватиме кіловат-години
Нафтогаз і надалі вказуватиме в платіжках газ в кубометрах, хоча мав перевести свої розрахунки на європеську систему обліку і розраховувати вартість у кіловат-годинах
Про відтерміновуваня введення кіловат-годин у платіжках повідомила НАК "Нафтогаз України" на своєму сайті.
Облік і комерційні розрахунки газу у платіжках на час воєнного стану компанія продовжить робити у кубометрах.
До воєнного стану опалювальний сезон 2021–2022 років мав бути останнім, коли українські домогосподарства сплачували за газ за метричними показниками.
Відповідний закон Верховна Рада ухвалила 2 листопада 2021 року. Він регламентує перехід на європейську систему обліку споживання газу – у кіловат-годинах.
"Завдяки впровадженню нової системи обліку буде автоматично враховуватися якість газу, а клієнт платитиме за енергію від газу, а не обсяг", – вказав Нафтогаз.
Нагадаємо, Нафтогаз продовжить транзит газу до Європи, поки це дозволятимуть технічні можливості.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.16
Купівля 31.16Продаж 32.02
-
EUR
Купівля 32.76Продаж 33.74
- Актуальне
- Важливе