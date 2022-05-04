Нафтогаз на час воєнного стану залишить у платіжках кубометри і не запроваджуватиме кіловат-години

Про відтерміновуваня введення кіловат-годин у платіжках повідомила НАК "Нафтогаз України" на своєму сайті.



Облік і комерційні розрахунки газу у платіжках на час воєнного стану компанія продовжить робити у кубометрах.

До воєнного стану опалювальний сезон 2021–2022 років мав бути останнім, коли українські домогосподарства сплачували за газ за метричними показниками.



Відповідний закон Верховна Рада ухвалила 2 листопада 2021 року. Він регламентує перехід на європейську систему обліку споживання газу – у кіловат-годинах.



"Завдяки впровадженню нової системи обліку буде автоматично враховуватися якість газу, а клієнт платитиме за енергію від газу, а не обсяг", – вказав Нафтогаз.



Нагадаємо, Нафтогаз продовжить транзит газу до Європи, поки це дозволятимуть технічні можливості.



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