NASA розгорнуло сонячні вітрила на низькій навколоземній орбіті
У вівторок, 23 квітня, NASA за допомогою ракети RocketLab Electron запустило в космос нову вдосконалену композитну систему сонячних вітрил
Про це повідомляє Science Alert.
Розгортання 9-метрових сонячних вітрил на низькій навколоземній орбіті було здійснено у середу, 24 квітня, підтвердили у NASA.
Зараз вони вмикають зонд і укладають контракт на наземне приземлення. Розгортання вітрила площею 80 квадратних метрів зайняло близько 25 хвилин.
Якщо умови будуть сприятливими, його навіть можна буде побачити з Землі, а за яскравістю він, можливо, навіть зрівняється з Сіріусом.
Як стверджують у виданні, сонячні вітрила використовують енергію сонця або зоряного світла для переміщення зондів у космосі.
Вдосконалена композитна система сонячних вітрил NASA оснащена супутником CubeSat, побудованим компанією NanoAvionics.
Згідно з концепцією сонячних вітрил, їхня робота ґрунтується на тиску сонячного світла. Вітрила розташовані під таким кутом, що фотони потрапляють на відбиваюче вітрило і, відбиваючись від нього, штовхають космічний корабель вперед.
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