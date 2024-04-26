NASA розгорнуло сонячні вітрила на низькій навколоземній орбіті

Про це повідомляє Science Alert.

Розгортання 9-метрових сонячних вітрил на низькій навколоземній орбіті було здійснено у середу, 24 квітня, підтвердили у NASA.

Зараз вони вмикають зонд і укладають контракт на наземне приземлення. Розгортання вітрила площею 80 квадратних метрів зайняло близько 25 хвилин.

Якщо умови будуть сприятливими, його навіть можна буде побачити з Землі, а за яскравістю він, можливо, навіть зрівняється з Сіріусом.

Як стверджують у виданні, сонячні вітрила використовують енергію сонця або зоряного світла для переміщення зондів у космосі.

Вдосконалена композитна система сонячних вітрил NASA оснащена супутником CubeSat, побудованим компанією NanoAvionics.

Згідно з концепцією сонячних вітрил, їхня робота ґрунтується на тиску сонячного світла. Вітрила розташовані під таким кутом, що фотони потрапляють на відбиваюче вітрило і, відбиваючись від нього, штовхають космічний корабель вперед.