NASA планує почати вирощувати рослини на Місяці у 2026 році

Про це повідомляє The Telegraph.

Як зазначили у видані, таке рішення було прийнято, щоб побачити, як рослини почуватимуться в умовах невагомості та витримуватимуть суворий вплив космічної радіації.

Для цієї місії були обрані крес-салат, ряска, капуста, а також червоні та зелені сорти вісконсинської швидкозростаючої рослини. Швидкозростаючі родичі капусти та броколі за 14 днів проходять шлях від насінини до цвітіння.

Місія, яка стане першою висадкою на Місяць з 1972 року, має стартувати у вересні 2026 року і готує ґрунт для створення постійної бази.

За словами науковців, вирощування сільськогосподарських культур на поверхні Місяця означатиме, що з Землі потрібно буде доставляти менше продовольства, а такі рослини, як ряска, можуть також забезпечити велику кількість кисню.

Проєкт під назвою Leaf, що розшифровується як "Місячний вплив на сільськогосподарську флору", розробляється компанією Space Lab Technologies з Колорадо.

"Це дослідження стане важливим кроком до розуміння того, як ми можемо використовувати сільське господарство в космосі для підтримки людського екіпажу, прокладаючи шлях до сталого дослідження Місяця і навіть місій на Марс", - заявила Крістін Ескобар, віцепрезидент Space Lab, яка очолює цей проєкт.

Згідно з проєктом, насіння висаджуватимуть у спеціально розроблені камери росту, які захищатимуть саджанці від надмірного сонячного світла, радіації та космічного вакууму, водночас дозволяючи спостерігати за фотосинтезом, ростом і реакцією на стрес.