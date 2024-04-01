NASA планує почати вирощувати рослини на Місяці у 2026 році
Американське космічне агентство NASA оголосило, що астронавти корабля "Артеміда III" розмістять на Місяці декілька камер для вирощування рослин у 2026 році
Про це повідомляє The Telegraph.
Як зазначили у видані, таке рішення було прийнято, щоб побачити, як рослини почуватимуться в умовах невагомості та витримуватимуть суворий вплив космічної радіації.
Для цієї місії були обрані крес-салат, ряска, капуста, а також червоні та зелені сорти вісконсинської швидкозростаючої рослини. Швидкозростаючі родичі капусти та броколі за 14 днів проходять шлях від насінини до цвітіння.
Місія, яка стане першою висадкою на Місяць з 1972 року, має стартувати у вересні 2026 року і готує ґрунт для створення постійної бази.
За словами науковців, вирощування сільськогосподарських культур на поверхні Місяця означатиме, що з Землі потрібно буде доставляти менше продовольства, а такі рослини, як ряска, можуть також забезпечити велику кількість кисню.
Проєкт під назвою Leaf, що розшифровується як "Місячний вплив на сільськогосподарську флору", розробляється компанією Space Lab Technologies з Колорадо.
"Це дослідження стане важливим кроком до розуміння того, як ми можемо використовувати сільське господарство в космосі для підтримки людського екіпажу, прокладаючи шлях до сталого дослідження Місяця і навіть місій на Марс", - заявила Крістін Ескобар, віцепрезидент Space Lab, яка очолює цей проєкт.
Згідно з проєктом, насіння висаджуватимуть у спеціально розроблені камери росту, які захищатимуть саджанці від надмірного сонячного світла, радіації та космічного вакууму, водночас дозволяючи спостерігати за фотосинтезом, ростом і реакцією на стрес.
- 14 березня повідомлялось, що компанія Ілона Маска SpaceX вперше запустила космічний корабель Starship у космос, проте в під час посадки він упав в океан.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.89 Купівля 38.89Продаж 39.42
- EUR Купівля 42.07Продаж 42.83
- Актуальне
- Важливе