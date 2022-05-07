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У центрі столиці Куби стався потужний вибух, загинуло щонайменше 22 людини

7 травня, 2022 субота
08:50
Світ Вибух, Гавана

Внаслідок вибуху у готелі "Саратога" у центрі Гавани загинуло щонайменше 22 людини

Про це повідомляє CNN

За інформацією представника кубинської влади, 22 людини загинули, поранення отримали щонайменше 64 особи. Серед загиблих дитина та вагітна жінка.  

Свідки розповіли, що внаслідок потужного вибуху було знищено автобуси та автомобілі, які стояли біля готелю в центрі міста. Будівля готелю, де вели ремонтні роботи, сильно постраждала, обвалилася частина фасаду. Зазначається, що під час ремонту готель не приймав гостей.

Президент Куби Мігель Діас-Канель відкинув можливість теракту та стверджує, що причиною вибуху став витік газу. 

"Це не бомба і не напад. Це трагічний нещасний випадок", - сказав Діас-Канель. 

Державне телебачення Куби повідомило, що в підвалі зруйнованого готелю можуть залишатися люди, які вижили. 

 

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