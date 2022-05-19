"У ці складні часи збережімо культуру та традиції України": Урсула фон дер Ляєн одянула вишивану сорочку
Урсула фон дер Ляєн одянула вишивану сорочку на знак підтримки та солідарності з народом України
Фото опублікувала Європе́йська комі́сія на своїй сторінці у Facebook.
Сьогодні ми вшановуємо українську культуру, відзначаючи День Вишиванки, – говорить Урсула фон дер Ляєн. – Те, що почалося 16 років тому, коли кілька студентів одягалися в традиційні вишиванки, сьогодні є традицією, якої дотримуються українці та їхні друзі у всьому світі.
- Всесвітній день вишиванки щороку відзначається у третій четвер травня. Цьогоріч це свято припало на 19 травня.
- У Черкасах боєць ТрО разом із місцевими художниками створили першу у світі бойову вишиванку.
- У Чернівцях до Дня вишиванки відтворили вишиту сорочку Степана Бандери. Львівська майстриня створила її за єдиним оцифрованим фото Бандери у ній.
- Пес Патрон, який працює з саперами Чернігова, привітав українців з Днем вишиванки.
- Вихованці Луганського обласного будинку дитини №2, яких евакуювали із Сєвєродонецька, відзначили День вишиванки в Словенії.
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