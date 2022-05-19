У Черкасах створили бойову вишиванку: аналогів їй у світі немає

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

"Ініціатива створення бойової вишиванки належить бійцю Черкаської тероборони, який є фахівцем із мистецтвознавства. З ідеєю створення звернулися до місцевих художників із "Теліженко.Творча майстерня"", – додають у 118-й бригаді ТрО.

Автори ідеї намагались зробити такий варіант сучасної вишивки, який зручно буде носити на бойовій сорочці ЗСУ. Вони ж і стали першими моделями, які приміряли спільне творіння бійців та митців.

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що РФ також атакує українську культуру, тому День вишиванки стає ще важливішим.

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