У Черкасах створили бойову вишиванку: аналогів їй у світі немає
У Черкасах боєць ТрО разом із місцевими художниками створили першу у світі бойову вишиванку
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
"Ініціатива створення бойової вишиванки належить бійцю Черкаської тероборони, який є фахівцем із мистецтвознавства. З ідеєю створення звернулися до місцевих художників із "Теліженко.Творча майстерня"", – додають у 118-й бригаді ТрО.
Автори ідеї намагались зробити такий варіант сучасної вишивки, який зручно буде носити на бойовій сорочці ЗСУ. Вони ж і стали першими моделями, які приміряли спільне творіння бійців та митців.
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Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що РФ також атакує українську культуру, тому День вишиванки стає ще важливішим.
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