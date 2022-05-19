Про це інформує в телеграмі Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Підтримуючи традиції, сьогодні наш Патрон змінив свій "бронік" на вишиванку! Виглядає круто, як ви вважаєте? До речі, роботу на сьогодні ніхто не скасовував – відшуковуємо, розміновуємо, працюємо на перемогу!" – йдеться в повідомленні.

8 травня президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди українським саперам, які розміновують звільнені території від російських окупантів, свою відзнаку отримав і пес Патрон із Чернігова.

Пса Патрона запропонували розмістити на поштовій марці. Голосувати можна у коментарях у всіх соцмережах Укрпошти. А у Дії необхідно зайти в послуги, обрати "Опитування" та віддавати свій голос.

Також ми розповідали про собаку Ніколь, яка з перших днів повномасштабної війни допомагає переселенцям, які тікають від бойових дій на евакуаційному потязі.

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