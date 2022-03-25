У цій війні не можна без перемоги, - Зеленський
Почесні звання "Місто-Герой" від нині матимуть Буча, Охтирка та Миколаїв.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський у традиційному вечірньому зверненні, - інформує Еспресо.TV.
"З кожним днем нашого захисту ми наближаємо потрібний нам мир. Наближаємо перемогу, бо у цій війні не можна без перемоги. І не можна зупинятися ні на хвилину. Бо кожна хвилина - це про нашу долю, про наше майбутнє. Про те, чи нам жити..."
Зеленський заявив, що Україна прожила місяць, захищаючись від вторгнення Росії. "Якби Росія знала, що буде так, то точно побоялася б сюди йти", - сказав президент.
Він зауважив, що за місяць українські Збройні сили втримали усі основні напрямки ударів. Світ також застосував болючі санкції проти Росії. "Ми домовляємося про нові", - повідомив Зеленський.
Він розповів про важливі укази, підписані 24 березня. Зокрема про присвоєння звань Героя України семи військовим з Нацгвардії, з них п'ятьом - посмертно. Також почесні звання "Місто-Герой" від нині матимуть Буча, Охтирка та Миколаїв.
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