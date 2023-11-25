У ЦНС розповіли, що змушує мешканців ТОТ Луганщини виїжджати на територію РФ

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що на тимчасово окупованих територіях Луганщини залишається кризова соціально-економічна ситуація.

За даними ЦНС, вона зумовлена високим рівнем безробіття, зростанням цін на товари першої необхідності, дефіцитом окремих лікарських засобів. Також спостерігається відсутність постачання комунальних послуг, зокрема в таких містах, як Лисичанськ та Сєверодонецьк.

Крім цього, складна безпекова ситуація та знищена інфраструктура є додатковим фактором, який спонукає місцеве населення вимушено переміщатися в глибину ТОТ з подальшою "евакуацією" на територію РФ.

За оцінками Центру нацспротиву, окупаційна адміністрація продовжуватиме бездіяльність стосовно забезпечення базових потреб місцевого населення окупованих регіонів України задля контролю над населенням.