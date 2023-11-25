У ЦНС розповіли, що змушує мешканців ТОТ Луганщини виїжджати на територію РФ
Місцеве населення тимчасово окупованих територій Луганської області вимушене "евакуйовуватися" на територію Росії через бездіяльність окупаційної "влади", складну безпекову ситуацію, брак ліків та знищену інфраструктуру
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зазначається, що на тимчасово окупованих територіях Луганщини залишається кризова соціально-економічна ситуація.
За даними ЦНС, вона зумовлена високим рівнем безробіття, зростанням цін на товари першої необхідності, дефіцитом окремих лікарських засобів. Також спостерігається відсутність постачання комунальних послуг, зокрема в таких містах, як Лисичанськ та Сєверодонецьк.
Крім цього, складна безпекова ситуація та знищена інфраструктура є додатковим фактором, який спонукає місцеве населення вимушено переміщатися в глибину ТОТ з подальшою "евакуацією" на територію РФ.
За оцінками Центру нацспротиву, окупаційна адміністрація продовжуватиме бездіяльність стосовно забезпечення базових потреб місцевого населення окупованих регіонів України задля контролю над населенням.
- Також повідомлялося, що в одній зі шкіл тимчасово окупованого Рубіжного Луганської області російські загарбники облаштували військовий шпиталь, діти позбавлені можливості навчатися навіть дистанційно.
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