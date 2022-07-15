У ЦПД попередили українців про новий наратив, який просувають російські ЗМІ

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

"Чим більше в Україну буде поставлено HIMARS, тим частішими і жорсткішими будуть відповіді Москви", - запевняють російські пропагандисти.

У ЦПД відзначають, що подібні наративи заполонили медіапростір РФ після вчорашнього теракту у Вінниці.

"Саме тому окупанти завдали удару по центру міста невипадково. Це помста за успішне використання РСЗВ HIMARS, через які рашисти зазнають великих втрат по всій лінії фронту. Знищення російських складів зброї, нафтобаз і порушення їх логістичних шляхів викликали паніку в рядах ЗС РФ. Через це ворог вдався до тактики терору, щоб викликати бунт в Україні, який змусить керівництво нашої держави до підписання "миру" на умовах рашистів", - йдеться у повідомленні.

Пропаганда РФ також використовує методику залякування і шантажу з метою припинення постачання HIMARS, а також іншої важкої техніки.

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